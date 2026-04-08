PJ faz buscas nos Bombeiros Famalicenses

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Incêndio em apartamento na freguesia de Calendário deixa morador ferido
Um morador ficou ferido, na sequência de um incêndio que deflagrou, na tarde desta terça-feira, num apartamento em Calendário, Famalicão.
O alerta para as chamas chegou pouco depois das 14h00, para a Rua Capitães de Abril.
Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses e Famalicão.
O incêndio terá ficado circunscrito à área da cozinha.