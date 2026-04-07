PJ fez buscas nos Bombeiros Famalicenses

O edifício no Largo dr. Fonseca Monteiro, junto à Capela de S. Brás, em Landim, será transformado em espaço multiusos para diversos fins, desde iniciativas culturais, recreativas, escolares, de debate, informação, entre outras.

Esta foi a decisão tomada pela maioria da população, numa sessão aberta que decorreu no dia 21 de março, com mais de cem pessoas, de diferentes pontos da freguesia. Uma boa adesão, segundo a expectativa do presidente da Junta.

A quase unanimidade dos presentes rejeitou que ali viesse a funcionar um café, argumentando com a proximidade da capela de S. Brás, que funciona também como capela mortuária.

A partir do mês de maio, o espaço já poderá ser utilizado como multiusos, garante Joel Oliveira. Tem uma cozinha e um balcão, que se vão manter, só necessita de uma cortina, que os possa ocultar quando a finalidade for cultural. Vai ser instalado um pequeno estrado que funcionará como palco e no exterior será colocada uma barreira por causa da estrada. Está também a ser elaborado o regulamento de utilização que será submetido a apreciação pela Assembleia de Freguesia.

O espaço terá uma capacidade para 80 pessoas sentadas, que pode crescer com a utilização do recinto exterior.

O presidente da Junta está satisfeito com a finalidade que a população decidiu dar ao edifício, até porque a freguesia não tinha multiusos. Realça, também, a importância da centralidade, num largo muito frequentado pelos landinenses. Mas Joel Oliveira garante que se a decisão fosse outra iria acatar a vontade da maioria.