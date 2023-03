Plantel sénior do FC Famalicão passa a treinar na Academia

As Marchas Antoninas deste ano, que acontecem na véspera do Dia de Santo António, 13 de junho, terão como tema “Gentes da Lavoura” e as oito marchas inscritas já estão em ensaios. Também já está definida a atuação, segundo sorteio realizado esta quinta-feira. A abrir o desfile há uma novidade. Trata-se da Fraternidade Nun’Alvares, de Vale S. Cosme, que via olhar para as gentes da lavoura pelo lado d’As Vindimas.

Para além de Vale S. Come, também vão marchar na noite de 12 de junho, a Casa do Povo de Ruivães, a LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa, a União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz (Associação Team Baia), a Associação Recreativa e Cultural de Antas, a Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe, a Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira, e a Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave.

As Festas Antoninas vão decorrer de 7 a 13 de junho, dias plenos de várias propostas culturais, recreativas e desportivas.

Recorde-se que as Festas Antoninas foram recentemente inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI), em resultado de um processo iniciado em 2015 com a adesão do Município de Vila Nova de Famalicão ao projeto regional ‘Romarias do Minho’, lançado pela Associação de Festas de São João de Braga, que reuniu mais de duas dezenas de municípios do Minho, com o intuito de garantir a autenticidade e tipicidade das festas populares desta região.