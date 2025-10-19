Sociedade

Plataformas de entregas cobram taxa extra em dias de mau tempo

As plataformas de entregas ao domicílio, como a Glovo e a Uber Eats, começaram a aplicar uma nova taxa adicional relacionada com as condições meteorológicas. A medida, que entrou recentemente em vigor, pretende compensar os estafetas pelo aumento do risco e da dificuldade nas entregas em dias de chuva, vento forte ou calor extremo.

A decisão tem gerado polémica, sobretudo nas redes sociais, onde muitos utilizadores criticam o facto de estas empresas já cobrarem várias taxas de serviço, às quais se soma agora este novo custo. Há quem considere a medida injusta para os clientes, enquanto outros defendem que é uma forma de proteger os trabalhadores que enfrentam condições adversas.

Outra das críticas prende-se com a falta de transparência: até ao momento, não é claro se o valor desta nova taxa reverte, total ou parcialmente, para o estafeta, ou se fica apenas nas mãos da plataforma.

Mobiave começa a corrigir falhas apontadas pela Câmara de Famalicão: Já é possível carregar passes online

A Mobiave já iniciou o processo de correção das falhas apontadas pela Câmara de Famalicão e começou, nas últimas horas, a disponibilizar um sistema online para a gestão dos passes. A nova plataforma permite, entre outras funcionalidades, o carregamento digital de títulos, uma das principais lacunas identificadas desde o início do serviço intermunicipal de transportes públicos.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Famalicão anunciou que iria multar a Mobiave por incumprimento contratual, devido a diversas falhas no serviço, incluindo a utilização de autocarros antigos, emissões de CO₂ acima do permitido e a ausência de bilhética móvel e carregamento online.

Segundo a autarquia, 37 veículos da frota não cumprem as regras de emissões previstas no contrato, que exige uma idade máxima de 16 anos, média de seis anos e classe de emissões mínima “Euro 4”. A empresa já tinha sido alertada para estas irregularidades antes de iniciar o serviço, em abril.

A Mobiave reconheceu os problemas e comprometeu-se a resolvê-los até 1 de novembro. Caso o prazo não seja cumprido, a Câmara avançará com uma multa diária de 500 euros, para além da penalização já prevista de 185 mil euros.

Mau Tempo: Região em aviso amarelo devido à previsão de chuva intensa

A mudança de tempo já se faz sentir este domingo, com a chuva a regressar e as temperaturas a descerem de forma acentuada. Depois de dias de calor atípico para a época, o cenário é agora de céu cinzento, vento e aguaceiros intensos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a região em aviso amarelo até às 15h00, devido à previsão de chuva forte e persistente. O alerta abrange também outras zonas do país, podendo ocorrer períodos de precipitação mais intensa e acompanhada de trovoada.

No próximo fim de semana muda a hora

Os ponteiros do relógio vão atrasar 60 minutos na madrugada do próximo domingo em Portugal Continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, para a hora legal de inverno, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa.

Em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios deverão ser atrasados uma hora quando for 02:00, passando a ser 01:00.

Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita às 01:00, passando para a 00:00.

108 pessoas multadas por atirar cigarros para o chão

Desde o início do ano passado, foram registadas apenas 108 multas em todo o país por se deitarem beatas de cigarro para o chão, revela o Jornal de Notícias deste sábado.

A legislação, conhecida como “lei das beatas” e em vigor de forma plena desde setembro de 2020, prevê coimas que podem atingir os 250 euros. Também várias empresas foram autuadas por não disponibilizarem cinzeiros aos clientes ou trabalhadores.

Tanto associações ambientalistas como representantes do setor da restauração criticam a reduzida fiscalização, considerando que a lei continua a ser aplicada de forma muito limitada.

Tempo vira este domingo: Chuva regressa e temperatura desce quase 10 graus

Depois de vários dias de sol e calor fora de época, o tempo vai mudar já este domingo. A chuva regressa à região e as temperaturas vão cair quase 10 graus.

Este sábado ainda se mantém o céu nublado por nuvens altas e máximas a rondar os 28 graus, mas a partir de domingo a situação muda: são esperados aguaceiros intensos e vento moderado de sul, com as temperaturas a descerem para máximas de 19 graus.

A instabilidade vai continuar durante a próxima semana, com chuva diária até sexta-feira, e valores entre os 10 e os 20 graus. Só a partir de segunda-feira, dia 27, o tempo deverá melhorar, com céu pouco nublado e uma ligeira subida das temperaturas.

Famalicão: Aparatosa colisão faz três feridos em Gavião

Três pessoas ficaram feridas, na noite desta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, ocorrida na N14, em Gavião, Famalicão.

Para o socorro das vítimas foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

Os feridos foram encaminhados para o hospital de Famalicão, com ferimentos ligeiros.

Imagem: BVFamalicenses