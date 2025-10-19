Plataformas de entregas cobram taxa extra em dias de mau tempo

As plataformas de entregas ao domicílio, como a Glovo e a Uber Eats, começaram a aplicar uma nova taxa adicional relacionada com as condições meteorológicas. A medida, que entrou recentemente em vigor, pretende compensar os estafetas pelo aumento do risco e da dificuldade nas entregas em dias de chuva, vento forte ou calor extremo.

A decisão tem gerado polémica, sobretudo nas redes sociais, onde muitos utilizadores criticam o facto de estas empresas já cobrarem várias taxas de serviço, às quais se soma agora este novo custo. Há quem considere a medida injusta para os clientes, enquanto outros defendem que é uma forma de proteger os trabalhadores que enfrentam condições adversas.

Outra das críticas prende-se com a falta de transparência: até ao momento, não é claro se o valor desta nova taxa reverte, total ou parcialmente, para o estafeta, ou se fica apenas nas mãos da plataforma.