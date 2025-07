A Câmara de Famalicão promove na segunda-feira, 14 de julho, uma prova de vinhos verdes produzidos no concelho. A iniciativa, integrada no programa Famalicão Made IN, decorre no Centro de Estudos Camilianos, a partir das 16h00.

Participam cerca de 50 profissionais da restauração, alojamento e garrafeiras locais. Vão estar presentes vários produtores famalicenses e os vinhos serão apresentados às 17h00.

A sessão contará ainda com intervenções do vereador Augusto Lima, do chef Renato Cunha e do crítico de vinhos José Augusto Moreira.