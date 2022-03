Poeiras estão de regresso a Portugal mas menos intensas e perigosas

As cidades de Braga e Guimarães foram algumas das escolhidas por um movimento nacional para protestar contra a escalada do preço dos combustíveis em Portugal.

As manifestações do “Movimento dos Mesmos de Sempre a Pagar” na região estão marcadas para as 09h30, na entrada do Mercado Municipal de Braga, e no cruzamento da Escola Francisco Holanda, em Guimarães.

O movimento surgiu nas redes sociais e está a ganhar dimensão com o passar das horas.