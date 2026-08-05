O Bloco de Esquerda voltou a alertar para a poluição no rio Este e pediu ao Governo uma atuação rápida na sequência das mais recentes denúncias de descargas ilegais registadas em Gondifelos, no concelho de Famalicão.

O partido pretende que sejam realizadas inspeções com caráter de urgência para apurar a origem da contaminação, identificar os responsáveis e aplicar as sanções previstas na lei. Defende ainda um reforço da fiscalização e da monitorização da qualidade da água, de forma a evitar a repetição destes episódios.

As denúncias mais recentes referem-se a descargas junto ao Castro de Penices e à antiga fábrica de papel de Gondifelos, que, segundo relatos da população, provocaram um intenso mau cheiro. O Bloco de Esquerda questionou ainda o Ministério do Ambiente e Energia sobre as diligências já efetuadas e as medidas previstas para proteger o rio Este e prevenir novos casos de poluição.