População do norte de Portugal é a que vive mais anos

O relatório mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE) revela que a região Norte de Portugal lidera em longevidade. Para o triénio 2020-2022, a esperança de vida à nascença atingiu uma média notável de 81,53 anos, ultrapassando a média nacional de 80,96 anos.

Ao analisar as sub-regiões, o Cávado destacou-se com a mais alta esperança de vida, superando os 82 anos. Este dado coloca o Norte como referência nacional em termos de longevidade.

A análise das disparidades de longevidade entre homens e mulheres na região Norte revela uma distribuição mais equitativa, com uma diferença de 5,28 anos. Essa tendência contrasta com outras regiões do país, indicando uma característica distintiva do Norte no panorama da longevidade em Portugal.