O Blackjack é um dos jogos de cartas de casino mais populares do mundo. Tudo gira em torno de um único número e de um dealer que nunca tem de tomar uma decisão. O jogo tem uma história mais antiga do que o nome pelo qual é conhecido atualmente.

Do «vingt-et-un» ao Blackjack

Embora a sua origem exata não esteja comprovada, acredita-se que o Blackjack descende de uma família de jogos de cartas europeus centrados no número 21. Um jogo chamado «vingt-et-un», que em francês significa «vinte e um», já era praticado em França no século XVIII, existindo também jogos semelhantes em Espanha e Itália. Quando chegou à América do Norte, algumas salas de jogos ofereceram, por um breve período, um pagamento especial por uma mão que incluísse o ás de espadas e um valete de naipe preto. O bónus acabou por desaparecer, mas o nome manteve-se. Também conhecido em Portugal como 21, é um dos jogos de mesa disponíveis online em plataformas como o Casino PokerStars.

O objetivo do jogo

No Blackjack, cada jogador enfrenta o dealer, e não os restantes jogadores à mesa. O objetivo é conseguir uma mão cujo valor esteja mais próximo de 21 do que o do dealer, sem ultrapassar esse limite. Uma mão que ultrapasse 21 é considerada «rebentada» e o jogador perde imediatamente.

Valores das cartas

Os valores das cartas no Blackjack são simples:

As cartas de 2 a 10 valem o seu valor nominal.

Os valetes, as damas e os reis valem 10 pontos cada.

Os ases valem 1 ou 11 pontos, consoante o valor mais favorável para a mão.

Uma mão que contenha um ás contabilizado como 11 é conhecida como «mão suave», pois não pode rebentar ao receber mais uma carta. Uma mão inicial composta por um ás e qualquer carta de valor 10 constitui um Blackjack, a mão mais forte do jogo.

Como se desenrola uma mão

No início de cada ronda, os jogadores fazem as suas apostas. O dealer distribui duas cartas a cada jogador e recebe também duas cartas, uma virada para cima e outra virada para baixo.

De seguida, os jogadores agem por ordem. Quando todos terminam, o dealer revela a carta que estava virada para baixo e completa a sua mão de acordo com regras predefinidas. Na maioria das variantes, o dealer tem de pedir cartas até atingir 17 ou mais. Não há decisões a tomar: as regras determinam todas as suas ações.

Por fim, a mão de cada jogador é comparada com a do dealer. Uma mão com um total superior ao do dealer, sem ultrapassar os 21, vence, enquanto uma mão com um total inferior perde. Se o dealer ultrapassar os 21 pontos, todas as mãos que ainda estiverem em jogo vencem. Se os totais forem iguais, considera-se um empate e a aposta é devolvida.

As opções do jogador

Dependendo das cartas que recebe, o jogador pode escolher entre várias ações:

Pedir carta: receber uma carta adicional.

Ficar: manter o total atual e não receber mais cartas.

Dobrar a aposta: duplicar o valor da aposta inicial e receber apenas mais uma carta.

Dividir: se as duas primeiras cartas tiverem o mesmo valor, separá-las em duas mãos distintas, cada uma com a sua própria aposta.

Algumas variantes também permitem fazer uma aposta de seguro quando a carta visível do dealer é um ás. As opções disponíveis, incluindo as condições em que é permitido dobrar ou dividir, estão definidas nas regras de cada jogo.

Pagamentos e vantagem da casa

Uma mão vencedora é normalmente paga a 1:1. Um Blackjack tem tradicionalmente um pagamento superior, normalmente 3:2, embora os valores possam variar entre jogos e estejam sempre indicados nas respetivas regras.

Tal como todos os jogos de casino, o Blackjack tem uma vantagem da casa incorporada nas suas regras. O jogador faz as suas jogadas antes do dealer, pelo que, se ultrapassar os 21 pontos, perde a aposta, mesmo que o dealer também ultrapasse esse limite posteriormente. Nenhuma decisão do jogador pode garantir o resultado de uma mão, que depende sempre das cartas distribuídas.

Blackjack online em Portugal

Nas versões online, as cartas são distribuídas por um gerador de números aleatórios certificado, sendo cada mão independente da anterior. Em Portugal, os jogos de Blackjack oferecidos por operadores licenciados têm de ser certificados por laboratórios de testes aprovados e aprovados pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ). Os operadores também são obrigados a publicar as regras completas, os limites de apostas e as informações sobre pagamentos de cada jogo.

Manter a natureza do jogo

O encanto do Blackjack reside nas suas regras simples e nas rondas rápidas. Precisamente porque as mãos são rápidas, é aconselhável definir um orçamento e um limite de tempo antes de começar e respeitá-los. Os operadores licenciados em Portugal são obrigados a disponibilizar limites de depósito e de apostas precisamente para este efeito.

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