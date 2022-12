Porque usar Skrill num casino online pode ser vantajoso

Os casinos online apresentam, muito pelo seu caráter internacional, uma panóplia de opções de depósito. O objetivo é simples: tentar ter o máximo de modalidades de pagamento para poder oferecer os métodos que os jogadores procuram.

Os casinos com Skrill no Casino Zeus

Alexey Ivanov, autor do Casino Zeus, um site especializado sobre casinos online em Portugal, apresentou recentemente um novo artigo sobre o Skrill. A plataforma foi lançada em 2022 e, para além dos artigos regulares sobre a atividade, apresenta também revisões de casino completas, com abordagem de parâmetros que permitem aferir se o casino é legal, confiável e seguro.

No link https://casinozeus.pt/skrill o utilizador vai poder verificar quais os casinos que oferecem esta forma de pagamento, as vantagens e desvantagens deste método e os programas de bónus associados a esta forma de depósito. Tudo explicado de um modo honesto, claro e simples.

Quais as vantagens do Skrill nos casinos online em Portugal?

Tal como afirma Alexey Ivanov, «se pesarmos os prós e contras do uso do Skrill nos casinos online, vamos poder verificar que este método apresenta muito mais vantagens do que inconvenientes e talvez seja por isso que é tão usado nos casinos».

Destacam-se como vantagens do uso do Skrill no casino online:

Método de pagamento muito popular e comprovado;

Trabalha com mais de 25 moedas, incluindo o euro;

Comissões e/ou taxas na média do mercado;

Modalidade oficial em Portugal – instalado em mais de 180 países;

Programa VIP associado;

Segurança máxima;

Processamento imediato.

Como se constata, o leque de vantagens é bastante extenso e torna o Skrill um bom método de pagamento.

Como fazer um depósito ou levantamento com Skrill

O processo de depósito e/ou levantamento num clube online através de Skrill é bastante rápido e extremamente simples. Confira, na lista abaixo, os passos essenciais para o depósito/levantamento:

Fazer login no site do casino; Selecionar a secção “Pagamentos/Carteira”; Escolher entre “Depósito” ou “Levantamento”, conforme o caso; Escolher a opção Skrill; Inserir os dados da carteira eletrónica; Digitar o montante a depositar/levantar; Confirmar.

Os bónus que pode usufruir se usar Skrill

De acordo com informação recolhida por Alexey Ivanov, após estudar cada clube de jogos e cada método de pagamento, o Skrill permite ao cliente usufruir de todo o programa de bónus do casino, incluindo:

Bónus de boas-vindas;

Bónus de recarga;

Bónus de cashback.

Existem, ocasionalmente, alguns casinos que oferecem uma percentagem de bónus, caso o jogador efetue o depósito usando Skrill. São promoções ocasionais, concertadas entre o casino e este método de pagamento.

Sublinhar que este método permite ao jogador aceder a todos os jogos de casino, dos slots à roleta, do bacará ao póquer, passando pelo bingo ou blackjack, entre outros.

O Skrill nos casinos móveis

Outra vantagem do uso do Skrill é poder ser usado em telemóveis, tablets, iPhones e iPads. Portanto, qualquer jogador que aceda ao site de jogos móvel do casino, vai poder efetuar o depósito ou levantamento usando Skrill. O site móvel do casino mais não é do que a cópia da versão do site para computador, quer se trate do casino online ou casino ao vivo.

Uma vez mais, é importante lembrar os conselhos de Alexey Ivanov, do Casino Zeus, que reforça o quanto uma ligação à internet móvel de alta velocidade pode acelerar o processo de depósitos e levantamentos. As transações não levam mais do que alguns segundos.

O enfoque no Jogo Responsável

Seja qual for o método de pagamento escolhido, o jogador deve sempre, num estabelecimento virtual, guiar-se pelo Jogo Responsável. Mais ainda se jogar a dinheiro real. Portugal, à semelhança de outros países, enfrentam alguns problemas de dependência de jogo, por isso é importante:

Definir um orçamento para jogo – antes de começar a jogar; Estabelecer um limite de tempo para jogar; Usar ferramentas como autoexclusão, se o problema se tornar mais sério.

Organizações como a LinhaVida.pt, em Lisboa ou a ResponsiblePlay.org devem ser contactadas, caso o jogador sinta que necessita de ajuda contra a dependência do jogo.