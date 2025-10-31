Sociedade

Portagens devem voltar a subir no arranque do próximo ano

As portagens das autoestradas podem subir 2,3% no próximo ano, de acordo com a estimativa provisória da inflação sem habitação divulgada hoje pelo INE. A este valor soma-se 0,1% de compensação às concessionárias, resultante de um acordo firmado em 2022, quando o Governo limitou a subida das portagens em 2023.

O aumento segue uma regra definida por lei, que usa como referência a inflação do último mês disponível antes de 15 de novembro. Até essa data, os concessionários têm de apresentar ao Governo as suas propostas de preços.

Em 2024 e 2025, as portagens já tinham sido atualizadas em mais de 2%, mantendo a tendência de aumentos graduais nos próximos anos.

Deixe um comentário

Combustíveis aumentam até 4,5 cêntimos por litro na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, gasóleo e gasolina vão ficar mais caros.

O preço do gasóleo poderá aumentar até 4,5 cêntimos por litro, já a gasolina encarece 2 cêntimos.

 

Famalicenses foram a tribunal e negam violação de duas jovens em Espanha

Dois jovens de Vila Nova de Famalicão estão no centro de um caso com alta exposição mediática. São acusados, juntamente com dois bracarenses, de violar duas jovens espanholas em Gijón, no verão de 2021.

Em tribunal, os quatro negaram todas as acusações e afirmaram que “tudo aconteceu com o consentimento das duas mulheres”. A defesa fala em “provas claras”, incluindo um vídeo, que, segundo o advogado, mostram relações sexuais consentidas.

A advogada das jovens sustenta o contrário e fala em “violação coletiva”, pedindo penas de até 22 anos de prisão e indemnizações superiores a 25 mil euros.

O Ministério Público espanhol propôs penas mais baixas, mas também considera haver crime: dez anos de prisão para um dos famalicenses e cinco para o outro. Ambos estiveram detidos preventivamente no Centro Penitenciário das Astúrias.

O caso aguarda agora a decisão final do tribunal de Gijón.

Governo quer subir subsídio de refeição em 10 cêntimos

O Governo propôs esta quarta-feira um aumento progressivo do subsídio de refeição na Função Pública de 10 cêntimos por ano, entre 2027 e 2029, atingindo os 6,30 euros no final desse período. A proposta foi apresentada durante uma reunião com os sindicatos no Ministério das Finanças, em Lisboa.

O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, classificou a proposta como “perfeitamente miserável”, recordando que o valor atual, fixado em seis euros, foi definido em 2023 pelo anterior Governo de António Costa.

A Frente Comum lamentou ainda que esta tenha sido a única novidade face à proposta de adenda ao acordo plurianual em vigor, acusando o Executivo de continuar a fazer os trabalhadores da Administração Pública “perder poder de compra”.

Sebastião Santana antecipou que a marcha nacional da CGTP, marcada para 8 de novembro, será “determinante” para reforçar a luta dos trabalhadores, admitindo que uma greve geral “não está fora de questão”.

A próxima reunião com os sindicatos está agendada para 12 de novembro.

Famalicão em aviso amarelo: Chuva e trovoada para as próximas horas

O distrito de Braga, onde se insere Vila Nova de Famalicão, está até ao final do dia em aviso meteorológico amarelo, devido ao mau tempo.

Segundo as previsões, esperam-se períodos de chuva forte, que pode vir acompanhada de trovoada.

O aviso deve manter-se até às 24h.

Hugo Ribeiro morto à porta de discoteca em Famalicão: Penas até 13 anos de prisão para “Xió” e “Espanhol”

O Tribunal de Guimarães condenou esta segunda-feira dois homens pela morte de Hugo Ribeiro, de 21 anos, ocorrida à porta da discoteca Noa, em Famalicão, em março de 2022.

Diogo Meireles, conhecido por “Xió”, foi sentenciado a 13 anos e meio de prisão, pena que resulta do homicídio simples e ainda do furto do telemóvel da vítima, sendo considerado reincidente. Bruno Ribeiro, apelidado de “Espanhol”, recebeu 12 anos de cadeia pelo mesmo crime.

A juíza afirmou que ficou provado que agiram em conjunto durante os confrontos que se geraram no exterior da discoteca, para onde não chegaram a entrar. A acusação inicial por homicídio qualificado acabou requalificada para homicídio simples.

A sessão terminou com tensão entre familiares dos arguidos dentro e fora do tribunal, levando à intervenção dos guardas prisionais.

Famalicenses acusados de violação em Espanha começam a ser julgados

A Acusação pede a aplicação de pena de prisão efetiva de 22 anos para o jovem famalicense natural da freguesia de Cruz, em Famalicão, acusado de violar duas mulheres, em Gijón, Espanha. A advogada das duas alegadas vítimas pede ainda 5 anos de prisão para outro famalicense, de Vale S. Cosme, também envolvido na acusação de violação coletiva que envolve mais dois jovens minhotos, todos com idades compreendidas entre 28 e 32 anos.

A defesa pede ainda a indemnização de 25 mil euros aos dois principais acusados e de 6 mil euros aos acusados secundários.

O início do julgamento está marcado para esta quinta-feira, no Palácio da Justiça de Gijón, nas Astúrias. Os quatro jovens, sem antecedentes criminais, negam as acusações de que são alvo.