Portagens devem voltar a subir no arranque do próximo ano

As portagens das autoestradas podem subir 2,3% no próximo ano, de acordo com a estimativa provisória da inflação sem habitação divulgada hoje pelo INE. A este valor soma-se 0,1% de compensação às concessionárias, resultante de um acordo firmado em 2022, quando o Governo limitou a subida das portagens em 2023.

O aumento segue uma regra definida por lei, que usa como referência a inflação do último mês disponível antes de 15 de novembro. Até essa data, os concessionários têm de apresentar ao Governo as suas propostas de preços.

Em 2024 e 2025, as portagens já tinham sido atualizadas em mais de 2%, mantendo a tendência de aumentos graduais nos próximos anos.