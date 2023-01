Porto: Homem que seguia de trotinete morre ao ser atropelado no centro da cidade

A Dona Isabel fez 112 anos, vive com a filha no norte e é a mulher mais velha de Portugal

Isabel Sarmento (ao centro da imagem) completou esta semana 112 anos de vida e é, por isso, a mulher mais velha de Portugal.

Segundo a Tâmega TV, apesar de estar registada como portuguesa, Isabel nasceu no Brasil. Vive atualmente com as filhas, entre Amarante, no norte, e na região centro, em Moimenta da Beira.

Veja a reportagem da Tâmega TV