Portugal: 2024 promete cinco fins de semana prolongados e quatro pontes

O ano de 2024 chega com uma boa notícia para os amantes de feriados e fins de semana prolongados, com cinco oportunidades para escapar à rotina e quatro possibilidades de fazer uma merecida “ponte”.

A contagem decrescente para o Ano Novo, que será uma segunda-feira, proporciona logo um fim de semana prolongado.

No Carnaval, que cai em 13 de fevereiro, a possibilidade de “ponte” é uma realidade, pois embora não seja um feriado obrigatório por lei, o governo tem vindo a decretar tolerância de ponto, e muitas empresas privadas seguem o exemplo.

Em março, a Sexta-feira Santa a 29 de março proporciona outro fim de semana prolongado, uma vez que a Páscoa em 2024 será celebrada a 31 de março.

Abril traz a oportunidade de fazer mais uma “ponte”, no dia 26, uma sexta-feira, já que o dia da liberdade (25 de abril) calha a uma quinta-feira.

O Dia do Trabalhador, 1 de maio, será a uma quarta-feira, mas no final desse mês, a celebração do Dia de Corpo de Deus, a 30 de maio, proporciona outra oportunidade para uma escapadela.

Junho começa com o Dia de Portugal, 10 de junho, numa segunda-feira, e na quinta-feira seguinte é celebrado o Dia de Santo António, feriado municipal em várias localidades do país. O mês de junho ainda reserva mais uma surpresa, com o Dia de São João a 24 de junho, que vai calhar a uma segunda-feira.

No terceiro trimestre do ano, a única possibilidade de “ponte” será tirar a sexta-feira após o feriado religioso da Assunção de Nossa Senhora, em 15 de agosto, que será celebrado numa quinta-feira.

O Dia da Implantação da República, a 5 de outubro, será a um sábado, mas o mês seguinte vai trazer outra hipótese de uma escapadela, com o feriado do Dia de Todos os Santos, a 1 de novembro, numa sexta-feira.

No último mês de 2024, não haverá oportunidades para “pontes” ou fins de semana prolongados, já que o Dia da Restauração da Independência, a 1 de dezembro, e o feriado religioso da Imaculada Conceição, a 8 de dezembro, vão cair a um domingo.

O Natal, dia 25 de dezembro, será a meio da semana, uma quarta-feira.