Um clarão intenso foi avistado nos céus de Portugal por volta das 22h00 deste sábado, 26 de julho. O fenómeno, que surpreendeu várias testemunhas de norte a sul do país, poderá tratar-se de um bólido ou meteoro a atravessar a atmosfera terrestre.

As redes sociais rapidamente se encheram de relatos e imagens do momento. Até ao momento, não há confirmação oficial sobre a origem do fenómeno, mas especialistas admitem que se trata de um evento natural associado a detritos espaciais ou meteoros.

Imagem Ilustrativa