Portugal desperdiça mil toneladas de comida por dia

Um estudo da associação ambientalista Zero revela que as famílias portuguesas poderão desperdiçar cerca de mil toneladas de alimentos por dia. A estimativa resulta de uma extrapolação feita a partir de uma análise realizada no concelho de Ourique, no Alentejo.

A investigação, desenvolvida em parceria com o município, analisou resíduos indiferenciados recolhidos em três bairros, envolvendo cerca de 150 habitações e dois estabelecimentos de restauração.

Os resultados indicam que numa comunidade com cerca de 300 habitantes podem ser desperdiçadas até 12 toneladas de alimentos por ano. Se os dados forem aplicados à realidade nacional, o desperdício alimentar poderá atingir cerca de 376 mil toneladas anuais, o equivalente a 38 quilos por pessoa.

O estudo mostra ainda que mais de metade do lixo indiferenciado é composto por biorresíduos e que uma parte significativa corresponde a restos de comida, fruta, legumes, pão ou alimentos ainda nas embalagens que acabam por ser deitados fora.