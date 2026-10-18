Portugal conquistou vários prémios nos World Travel Awards 2026, entre os quais o de Melhor Destino da Europa. O Turismo de Portugal foi também distinguido como Melhor Organismo Oficial de Turismo da Europa.

A cerimónia decorreu este sábado, no Montenegro, e voltou a reconhecer o trabalho desenvolvido pelo país na promoção do turismo.

Lisboa também recebeu dois galardões, nas categorias de Melhor Destino de Cidade da Europa e Melhor Destino de Cruzeiros da Europa.

Criados em 1993, os World Travel Awards são conhecidos como os «Óscares do Turismo» e distinguem os principais destinos e entidades do setor a nível mundial.