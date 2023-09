Portugal eleito Melhor Destino Turistico Europeu do Ano

A tarde desta quinta-feira ficou marcada por dois episódios de resgate no mar da Póvoa de Varzim. O primeiro ocorreu cerca das 15h30, na Praia do Enseada, com três jovens, menores de idade, em dificuldades para abandonar o mar.

O alerta foi dado para o nº de emergência balnear, por um nadador fora de serviço que avistou os jovens em dificuldade.

Em instantes foram mobilizados meios da Autoridade Marítima Nacional (através do projeto seawatch), do Serviço Anual de Assistência Balnear (SAAB) de Vila do Conde, da estação salva vidas da Póvoa de Varzim e ainda da Polícia Marítima.

Uma das vítimas ainda conseguiu sair do mar pelo próprio pé, com ajuda de populares, sendo que as outras duas foram levadas pela corrente e resgatadas pelos nadadores salvadores.

Duas das jovens foram encaminhadas para o hospital local.

Com a subida das temperaturas e o fim da época balnear, as praias da região da Póvoa de Varzim estão sem vigilância, no entanto, numa medida recente da Câmara Municipal de Vila do Conde, o concelho vizinho conta com um serviço inovador (SAAB – Serviço Anual de Assistência Balnear) que reforça a segurança fora de época.