Sociedade

Portugal em estado de alerta: Fogo de artifício proibido

Está proibida a utilização de fogo de artifício em todo o território continental, na sequência da prorrogação da Situação de Alerta decretada pelo Governo.

A medida surge devido às condições meteorológicas adversas — temperaturas elevadas, baixa humidade e vento forte — que aumentam o risco de incêndios rurais.

Durante este período realizam-se diversas festas populares, que terão de acatar esta ordem e adaptar os seus programas em conformidade.

Abandono de cães e gatos preocupa na região

O distrito de Braga, onde se inclui Vila Nova de Famalicão, está entre os mais afetados pelo abandono e maus tratos de animais de companhia, revela a Guarda Nacional Republicana (GNR). A força de segurança assinala hoje, Dia Internacional do Animal Abandonado, para alertar para a gravidade destes crimes e apelar à responsabilidade dos tutores.

“O abandono e os maus tratos de animal de companhia são crimes puníveis por lei, sendo que a adoção implica um compromisso de responsabilidade e de cuidados permanentes aos animais”, sublinha a GNR.

Segundo os dados, os cães e gatos são os mais frequentemente abandonados, sobretudo durante o verão ou após o Natal, quando alguns animais oferecidos como presente acabam por ser deixados pelos tutores. A GNR reforça que “na impossibilidade de manter o animal durante ausências prolongadas, existem atualmente alternativas seguras e adequadas, nunca sendo o abandono uma opção aceitável”.

Entre 2022 e 2025, a GNR deteve oito pessoas e identificou 755 suspeitos pela prática de abandono e maus tratos de animais em todo o país. A força de segurança afirma estar “na defesa dos valores naturais e ambientais numa perspetiva de alcançar uma melhor segurança e bem-estar para os seres humanos e biodiversidade, destacando o bem-estar animal” e mantém “total disponibilidade para a receção de quaisquer contributos nesta área”, através da linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), do site www.gnr.pt ou do e-mail sepna@gnr.pt.

Época da caça começa domingo mas está proibida em espaços florestais

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) esclareceu que, durante o estado de alerta em vigor até domingo, a caça está proibida nos espaços florestais.

“A situação de alerta determina a proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais (…). Por força dessa proibição, a atividade cinegética não poderá ser praticada nessas zonas”, refere o ICNF.

A abertura geral da caça está prevista para domingo, mas fica condicionada ao fim do estado de alerta, decretado devido ao elevado risco de incêndio.

Famalicão: Parque infantil em Vermoim vandalizado durante a madrugada

Na madrugada desta sexta-feira, o Parque de Penelas, localizado na freguesia de Vermoim, em Famalicão, foi alvo de atos de vandalismo.

A estrutura em madeira que delimitava o espaço foi partida e arrancada por desconhecidos, deixando o local visivelmente danificado. A situação está a gerar indignação entre a população, que lamenta a destruição de um espaço de lazer muito utilizado pela comunidade.

Imagem: Reprodução Redes Sociais / Notícias de Vermoim

Supermercado cada vez mais caro: alerta DECO

Ir hoje ao supermercado custa, em média, mais 22 euros do que no mesmo período de 2024.

Os dados são da DECO Proteste, que analisou cerca de 60 produtos do cabaz alimentar essencial. Atualmente, este cabaz custa 244,30 euros, com o café torrado moído a registar a maior subida anual: 54%.

Desde janeiro de 2022, antes da guerra na Ucrânia, o preço total aumentou mais de 50 euros.

Mostra Comunitária anima Abade de Vermoim esta quinta e sexta-feira

O Adro da Igreja de Abade de Vermoim recebe esta quinta e sexta-feira a Mostra Comunitária.

As festividades arrancam na quinta-feira, dia 14, com música gravada a partir das 9h00 e, durante a tarde, a animação dos Zés P’reiras de Barcelinhos, que percorrerão a freguesia. A abertura oficial da Mostra Comunitária acontece às 19h00, seguindo-se, às 21h00, a Procissão de Velas acompanhada pelos escuteiros de Antas. A noite continua com a atuação da Banda Kontalento, às 22h30, e encerra com uma grandiosa sessão de fogo de artifício à meia-noite e meia.

Na sexta-feira, dia 15, a Mostra Comunitária reabre às 9h00. A manhã contará com Missa Solene, às 10h30, acompanhada pelo Duo Polifonia. À tarde, o programa prossegue com a recitação do terço às 15h00, seguida da majestosa procissão em honra de Nossa Senhora da Abadia, novamente acompanhada pelos escuteiros locais. A partir das 17h00, haverá música e folclore com o Rancho Folclórico de S. Pedro de Bairro, João Claro & Benvinda Costa.

A encerrar as celebrações, às 21h30, sobe ao palco Vitor Faria e a sua banda, ficando o último momento da festa reservado para o fogo de artifício, marcado para as 23h00.

Gasóleo mais barato a partir de segunda-feira

A próxima semana vai arrancar com uma nova atualização do preço do gasóleo.

Segundo a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para ficar 1,5 cêntimos mais barato por litro.

No caso da gasolina, não se prevê nenhuma alteração.