Portugal está na final da Eurovisão

O novo Papa, Leão XIV, foi oficialmente convidado a deslocar-se a Portugal, mais precisamente ao Santuário de Fátima. O convite partiu do cardeal português António Marto, antigo bispo de Leiria-Fátima, durante um encontro com o novo pontífice em Roma.

“Trago votos de felicidade, trago o voto de todos dos peregrinos de Fátima”, disse António Marto a Leão XIV, acrescentando: “Num momento oportuno esperamos uma visita sua”. Segundo o cardeal, o Papa respondeu com um caloroso “Muito obrigado”, repetido por duas vezes, e em português.

A conversa decorreu durante uma conferência de imprensa com os cardeais portugueses presentes no Conclave, que ficaram alojados no Colégio Português, em Roma.

António Marto fez ainda questão de sublinhar a forte ligação mariana de Leão XIV, referindo que o antigo cardeal Robert Prevost é “mariano” e “tem uma grande devoção a Nossa Senhora”. O próprio Papa já tinha deixado esse sinal claro ao rezar a Ave-Maria na varanda, logo após a sua eleição.