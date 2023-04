Portugal está no Top 10 dos países com salário mínimo mais alto da Europa

Um estudo da HelloSafe Portugal revela que em Portugal as despesas mensais consomem 67% do salário mínimo, colocando o país como o 9º com o salário mínimo mais alto da Europa. As cidades de Lisboa, Porto, Cascais e Leiria são as mais afetadas, onde o salário mínimo vale menos.

O estudo, que analisou o salário mínimo em vários países europeus para determinar se é suficiente para viver em cada um desses locais, indica que em seis países, o salário mínimo não é suficiente para viver, enquanto que o Luxemburgo, Alemanha e Bélgica têm os salários mínimos mais elevados da Europa.