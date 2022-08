Portugal: Já morreram 17 pessoas afogadas desde o início da época balnear

Tenha atenção: PSP lança alerta para esquema de burla com falsos acidentes

A Polícia de Segurança Pública recorreu às redes sociais para difundir um alerta, relacionado com um esquema de burla que tem por base um suposto acidente de viação.

Segundo a autoridade, a ação dos burlões começa nas estradas, quando estes selecionam vítimas e as perseguem de carro a buzinar insistentemente com o objetivo de que os condutores parem o carro.

Conseguindo o primeiro passo, os burlões abordam as pessoas acusando-as de lhes terem provocado danos na viatura (por distração ou durante a realização de manobras). O golpe dá-se logo depois com os burlões a tentarem um acordo, que passa sempre com o pagamento em dinheiro dos estragos, evitando ao máximo a intervenção das autoridades.

Neste seguimento, os alertas da PSP são: