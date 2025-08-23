Portugal: Morreu mais um homem no combate às chamas

O operacional que ficou gravemente ferido durante o combate a um incêndio no concelho do Sabugal morreu esta madrugada no Hospital de São João, no Porto, confirmou fonte hospitalar.

A vítima, um operacional da Afocelca de 45 anos, sofreu queimaduras em grande parte do corpo e apresentava outras complicações clínicas. Foi assistido no local pelas equipas de emergência e transportado de helicóptero para o hospital, onde acabou por não resistir aos ferimentos.

Este é mais um caso trágico que se junta à lista de mortes registadas este verão no combate às chamas, numa altura em que os incêndios rurais continuam a mobilizar centenas de operacionais em todo o país.