Portugal no top 3 europeu onde o salário não chega para viver

O Cinema Paraíso sai hoje do centro da cidade e ruma até à freguesia de Lagoa, no Campo de Jogos local, com o filme “Ainda Estou Aqui” (2024), vencedor do Óscar de Melhor Filme Estrangeiro.

A sessão, marcada para as 22h00, conta a história de resistência e memória passada durante a ditadura militar no Brasil, com uma interpretação poderosa da atriz Fernanda Torres.

Esta itinerância do Cinema Paraíso – promovida pelo Cineclube de Joane, Casa das Artes e Município de Famalicão – pretende descentralizar a cultura e levar o cinema a todos os cantos do concelho.

A entrada é gratuita.