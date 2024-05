Portugal: Postos de combustível começam a cobrar por ar e água

Já há postos de combustível em Portugal a cobrar por ar e água. A prática foi tornada pública nas redes sociais, através de clientes que foram surpreendidos com o método de cobrança, quando necessitaram de colocar ar nos pneus.

Segundo os relatos, esta é uma prática para já exclusiva no nosso país de uma grande marca de gasolineiras. Segundo o tarifário afixado no equipamento, um euro dá acesso a 5 minutos de utilização do serviço.

A situação está a gerar alguma revolta nas redes sociais, uma vez que este é um serviço até então sempre foi disponibilizado pelos postos de abastecimento sem qualquer tipo de custo associado.