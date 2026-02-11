Sociedade

Portugal proíbe redes sociais a menores de 16 anos

Os menores de 16 anos poderão deixar de ter livre acesso às redes sociais em Portugal. O Parlamento debate e vota esta quinta-feira um projeto de lei apresentado pelo PSD que impõe novas regras para a utilização destas plataformas por crianças e jovens.

De acordo com o diploma, o acesso a redes como Instagram, TikTok ou Facebook só será permitido a partir dos 16 anos. Entre os 13 e os 16, os utilizadores terão de apresentar consentimento parental expresso e devidamente verificado. Apesar de a legislação atual já impedir o acesso a menores de 13 anos, não existem mecanismos eficazes de controlo de idade.

A proposta prevê que a confirmação da idade seja feita através da Chave Móvel Digital e obriga ainda as plataformas a criarem sistemas de verificação quando estejam em causa conteúdos potencialmente prejudiciais, como jogos online, apostas ou partilha de vídeos.

O projeto deverá contar com o apoio do PS, que reconhece a necessidade de proteger os jovens face aos riscos associados às redes sociais. Ainda assim, os socialistas admitem discutir alterações na especialidade, sobretudo quanto ao modelo de autorização parental e ao papel das entidades reguladoras.

A fiscalização ficará a cargo da Autoridade Nacional de Comunicações e da Comissão Nacional de Proteção de Dados, podendo as coimas atingir os dois milhões de euros ou 2% do volume de negócios anual mundial das empresas.

O Chega ainda não divulgou a sua posição. Já o Livre e a Iniciativa Liberal saudaram o debate, mas apontaram reservas ao diploma, tendo a IL anunciado que votará contra.

Projeto “Astronauta por um Dia” regressa e conta com jovem famalicense como embaixador

Estão abertas até 1 de março as candidaturas para a edição de 2026 do programa “Astronauta por um Dia”, da Agência Espacial Portuguesa, que dá a estudantes a oportunidade de experimentar a sensação de gravidade zero em voos parabólicos.

O programa destina-se a alunos entre os 14 e os 18 anos, a frequentar o ensino básico e secundário até ao 11.º ano no próximo ano letivo. A inscrição é feita online, através do site oficial do projeto, e inclui o envio de um formulário e de um vídeo de motivação com duração máxima de 45 segundos. O voo realiza-se a 20 de setembro, na ilha de Santa Maria, nos Açores.

Nesta edição, ganha destaque o jovem famalicense Guilherme Gärtner Guimarães, aluno do Colégio Dom Diogo de Sousa, que foi finalista em 2025 e assume agora o papel de Embaixador Zero-G, levando o projeto às escolas e partilhando a experiência vivida com outros estudantes. O jovem participa também, a 27 de fevereiro, no Encontro Ciência e Espaço, na Universidade do Minho.

Demitiu-se a Ministra da Administração Interna

Demitiu-se Maria Lúcia Amaral, Ministra da Administração Interna. A demissão foi conhecida na noite desta terça-feira e aceite pelo Presidente da República.

Maria Lúcia Amaral diz que deixou de ter condições pessoais e políticas para se manter no cargo.

Famalicão: Derrocada de casa devoluta em Cavalões

Parte de uma casa devoluta, localizada na freguesia de Cavalões, em Famalicão, ruiu.

O incidente aconteceu esta terça-feira, na Rua de São Veríssimo.

O local foi isolado, de forma a não comprometer a segurança de peões e veículos.

Não há informação de que desta situação tenham resultado feridos.

Famalicão é o concelho do Minho com mais bombeiros

Com 373 bombeiros distribuídos por três corporações, Vila Nova de Famalicão destaca-se como o concelho com maior número de operacionais no Minho, segundo os dados do INE. O concelho ocupa ainda o quarto lugar em toda a região Norte, apenas atrás de Gaia, Porto e Paredes.

Depois de Famalicão surgem Barcelos, com 285 bombeiros, Guimarães com 208 e Braga com 175.

No total, os 33 corpos de bombeiros do Minho reúnem quase 2.660 operacionais, sendo a sub-região do Ave a que concentra mais efetivos.

Famalicão: Novo agravamento do tempo previsto para esta quarta-feira (mais chuva forte)

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o concelho de Famalicão a laranja, no mapa de avisos pelo mau tempo.

De acordo com a previsão, a chuva deverá cair de forma mais intensa no período entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. O vento pode soprar até aos 75 kms por hora.

O IPMA adianta ainda que o cenário de chuva é para manter-se na região até, pelo menos, 19 de fevereiro.

Famalicão: Um ferido em colisão entre carros na N204 (Antas)

A tarde desta terça-feira fica marcada por uma colisão entre dois veículos ligeiros, na N204, na freguesia de Antas, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 14h40, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão.

O ferido foi transportado para o hospital local com ferimentos considerados ligeiros.

 