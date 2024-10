Portugal quer manter 100% de aproveitamento na Liga das Nações

Na tarde do próximo domingo, o GD Joane tem uma curta viagem até Braga para defrontar o Dumiense. O jogo, da sexta jornada do Campeonato de Portugal, está marcado para as 15 horas.

Depois do empate sem golos com o Atlético dos Arcos, a equipa de Duarte Nuno vai em busca da vitória diante da equipa de Dume que ocupa o último lugar, com apenas 1 ponto. Já os joanenses, com um bom início de temporada, ocupam o terceiro lugar, com 10 pontos, estando a três da liderança que é do Bragança.