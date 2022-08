A CNN Portugal divulgou, nas últimas horas, o resultado de um estudo português levado a cabo pela ManpowerGroup, no final do mês de julho, com a lista de profissões mais bem pagas no território nacional.

Dez cargos e as remunerações atribuídas no sector privado:

Diretor-Geral de empresas na área da Saúde (no privado) entre 120.000 e 150.000 euros por ano Diretor Comercial entre 100.000 e 150.000 euros por ano CIO (Chief Information Officer) entre 110.000 e 140.000 euros por ano Diretor de Centro de Serviços Partilhados entre 95.000 e 120.000 euros por ano Big Data specialist entre 35.000 e 50.000 euros por ano E-Commerce Manager entre 50.000 e 75.000 euros por ano Cibersecurity Specialist entre 45.000 e 60.000 euros por ano Software Engineer mais de 45.000 euros por ano Machine Learning Specialist mais de 40.000 euros por ano Digital Marketeer entre 35.000 e 45.000 euros por ano

Além destas dez profissões, há ainda outras sete profissões com funções técnicas, fortemente especializadas, onde a formação de novos profissionais não acompanha as necessidades do mercado, o que leva a uma crescente escassez de perfis nestas áreas.

Segundo a ManpowerGroup, como consequência da escassez de trabalhadores, estas profissões registam também salários cada vez mais competitivos.

Estivadores 3.000 a 3.500 euros por mês | 42.000 a 49.000 euros por ano Modelador têxtil 2.500 a 3.000 euros por mês | 35.000 a 42.000 euros por ano Ferramenteiro 2.500 a 3.000 euros por mês | 35.000 a 42.000 euros por ano Tubista 2.000 a 3.000 euros por mês | 35.000 a 42.000 euros por ano Afinador de Máquinas de Injeção 1.600 a 3.000 euros por mês | 22.400 a 42.000 euros por ano Técnico de instalação e reparação de elevadores 1.800 a 2.300 euros por mês | 25.200 a 27.600 euros por ano Instalador de sistemas solares e eólicos 1.800 a 2.000 euros por mês | 25.200 a 28.000 euros por ano

Fonte: CNN Portugal