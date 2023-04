Portuguesa detida na Suíça por burlar supermercados com esquema “formidável”

A Drible – Agência de Marketing Digital acaba de ser distinguida nos Prémios Lusófonos da Criatividade. A agência criativa famalicense foi uma das vencedoras pelo trabalho em branding e rebranding de três marcas portuguesas. A cerimónia de entrega dos Prémios decorreu esta terça-feira, 11 de abril, na UCCLA – União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, em Lisboa.

Para o CEO da Drible, Vítor Brandão, esta distinção “é o resultado de um trabalho consistente que todos os dias depositamos em cada projeto e de uma equipa que tem dado provas do seu compromisso e empenho na forma como trabalham e executam as tarefas”.

A Agência de Marketing Digital foi distinguida com um bronze na subcategoria de “Branding” pela imagem desenvolvida para o restaurante portuense “Dona Francesinha”. A equipa procurou desenvolver uma imagem “coesa, uniforme e super atrativa” para este recente restaurante. Também foram atribuídos outros dois bronzes pelos trabalhos de “Rebranding” para a identidade corporativa do Restaurante Requinte, de Vila Nova de Famalicão, e para a cadeia nacional de ginásios Fitness UP que envolveu todos os suportes físicos e digitais da cadeia de ginásios, com o objetivo de refletir “uma marca forte, de referência nacional e com possibilidade de crescimento internacional”.

Vítor Brandão considera que estas distinções são também uma forma de divulgação da região: “É um orgulho elevar projetos locais e divulgá-los de forma nacional num concurso de criatividade tão importante como os Prémios Lusófonos”.

Promovidos pela Lisbon Awards Group, os Prémios Lusófonos da Criatividade visam reconhecer e privilegiar as agências que trabalham em prol da criatividade na comunicação ao longo de todo o ano. Cada edição anual é composta por três edições quadrimestrais, sendo que a última decorre em paralelo com o Festival Anual dos Prémios Lusos, onde são entregues os prémios de Agência e Produtora do Ano Lusófonas em todas as áreas da comunicação, bem como em cada um dos países participantes.