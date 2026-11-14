A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) quer que se pense numa nova forma de pagar as estradas em Portugal: cobrar de acordo com os quilómetros que cada veículo faz.

A ideia consta de um estudo da entidade. O princípio é simples: quem usa mais a estrada paga mais. Quem usa menos, paga menos.

Para já, é só uma proposta

Importa dizer que não há nenhuma decisão tomada. A AMT não anunciou uma nova taxa e os condutores não vão passar a pagar por todos os quilómetros já amanhã. O que existe é uma recomendação, pensada sobretudo para carros ligeiros e para camiões de mercadorias.

Porque é que isto surge agora?

Manter as estradas custa dinheiro. Segundo o estudo, o dinheiro que entra (portagens e Contribuição de Serviço Rodoviário, que vem dos combustíveis) soma 1.028,2 milhões de euros. As necessidades de investimento são de 1.035 milhões. Ou seja, o que entra já não chega para tudo.

E o problema pode crescer. Quem tem carro elétrico não paga combustível. Se cada vez mais pessoas passarem para os elétricos, o Estado arrecada menos com os combustíveis e sobra menos para as estradas.

A AMT sugere um modelo misto, com três partes: pagamento pelo uso da estrada, impostos e medidas ligadas ao ambiente, e dinheiro público.

Como se pagaria?

A tecnologia já existe. Um sistema de satélite (GNSS) mede os quilómetros e calcula o valor a pagar. Pode funcionar com um aparelho no carro ou com uma aplicação no telemóvel, sem precisar de pórticos nas estradas.

O sistema permite ainda preços diferentes consoante o tipo de veículo, a poluição que produz, a hora a que circula e o trânsito. Por exemplo, seria possível cobrar mais nas horas de maior trânsito e menos fora delas.

A empresa Yunex Traffic, especializada em soluções de trânsito, já testou estas tecnologias na Europa e quer trazê-las para Portugal.

E lá fora?

Na Alemanha, os camiões já pagam por distância. O valor depende dos quilómetros feitos, do número de eixos e da poluição do veículo. A Áustria e os Países Baixos também têm sistemas deste tipo. A lei europeia permite este modelo.

O que falta?

Para chegar a Portugal, seria preciso decidir politicamente e criar uma lei, com regras e preços definidos.