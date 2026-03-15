Sociedade

Portugueses já encaram com tranquilidade (sem filas) o aumento dos combustíveis

Os portugueses parecem estar a encarar com mais tranquilidade os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis. Ao contrário do que se verificava no passado, já não se formam filas nos postos de abastecimento antes de cada subida significativa.

A partir da meia-noite, o gasóleo simples vai passar a custar cerca de 1,90€ por litro, enquanto a gasolina atinge os 1,84€ por litro. Este é o segundo aumento em grande escala registado em apenas uma semana, consequência da instabilidade provocada pela guerra no Médio Oriente.

Especialistas afirmam que a adaptação dos consumidores a este cenário reflete a aceitação de que os preços vão continuar elevados, pelo menos a curto prazo.

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GNR investiga onda de vandalismo em Novais

A freguesia de Novais, em Famalicão, registou na passada quinta-feira vários atos de vandalismo. Grafites foram pintados em paragens de autocarro, vários muros e nem o espaço da paróquia escapou.

Segundo a junta de freguesia, a assinatura deixada nos atos coincide com a utilizada recentemente na freguesia de Bairro, levantando a hipótese de se tratar dos mesmos autores e de os atos terem ocorrido na mesma noite ou madrugada.

A situação já foi comunicada à GNR de Riba d’Ave, com a apresentação de queixa-crime para investigação. A junta disponibilizou fotografias dos danos para eventual divulgação.

Governo dá novo desconto de 1cênt. no gasóleo e 2cênt. na gasolina

Já são conhecidos os valores do desconto que o governo vai atribuir ao gasóleo e gasolina, na sequência de mais um aumento.

O novo desconto será de 1 cêntimo no caso do gasóleo, sendo de 2 cêntimos na gasolina.

Para o arranque da próxima semana estima-se um aumento de 10 cêntimos no preço dos combustíveis, em consequência da guerra no Médio Oriente.

Hospital de Braga em greve: Contra o preço do estacionamento

Os profissionais de saúde do Hospital de Braga estão esta sexta-feira em greve em protesto contra o aumento do tarifário do parque de estacionamento da unidade, que passou a representar um custo anual de 612 euros.

A paralisação foi convocada por cinco estruturas sindicais, que consideram o valor um “verdadeiro imposto sobre o trabalho”. Está também marcada uma concentração em frente ao hospital.

Os sindicatos alertam que na zona não existem alternativas de estacionamento nem uma rede de transportes públicos eficaz, defendendo que muitos profissionais acabam por pagar o parque para conseguirem trabalhar com normalidade.

Entre as reivindicações está a isenção total do pagamento para todos os trabalhadores da unidade e o fim daquilo que classificam como discriminação, alegando que o conselho de administração e as direções estão isentos.

À agência Lusa, a presidente do Sindicato dos Médicos do Norte, Joana Bordalo e Sá, explicou que o aumento corresponde a um euro por mês, passando a mensalidade de 50 para 51 euros nos parques cobertos, o que totaliza 612 euros por ano.

Combustíveis sobem 10cênt. e governo promete manter desconto

Os combustíveis vão voltar a ficar mais caros, a partir da próxima segunda-feira. De acordo com a imprensa especializada, que cita fontes do setor, a subida deve rondar os 10 cêntimos por litro, no caso da gasolina e gasóleo.

Entretanto, o governo já fez saber que vai manter o mecanismo de desconto aplicado aos combustíveis, embora se desconheça qual o valor que vai ser aplicado à gasolina e ao gasóleo.

 

Famalicão: Roméo Beney confiante num bom jogo em Guimarães (c/vídeo)

“Todos os jogadores estão preparados para este jogo. É um dérbi e temos que estar juntos, unidos e concentrados”. É desta forma que Roméo Beney encara a partida de sábado, em Guimarães, com o Vitória.

O extremo acredita que a equipa está preparada para fazer um bom jogo “que será bom para o Famalicão”.

Roméo, regressado de uma longa paragem devido a lesão, fala em “tempos difíceis”, mas agora “estou bem. Todos me ajudaram na recuperação e no regresso à competição”.

O jovem jogador de 21 anos diz, também, que a lesão não lhe permitiu mostrar o seu valor. “Tenho de ganhar a confiança perdida e regressar à forma que tinha na Suíça”. E termina as suas declarações com um agradecimento aos adeptos pelo apoio dado à equipa e sobre o clube não esconde os elogios a toda a estrutura. “O Famalicão é já um grande clube em Portugal”.

Confira as declarações de Roméo Beney no vídeo.

Governo quer acelerar despejos em casos de incumprimento

O Executivo prepara novas mudanças na lei do arrendamento com o objetivo de acelerar os processos de despejo em casos de incumprimento no pagamento das rendas. A proposta deverá ser aprovada em Conselho de Ministros, segundo avança o Diário de Notícias.

Com esta alteração, o Governo pretende tornar mais céleres as decisões judiciais quando há incumprimento repetido por parte dos inquilinos, procurando assim dar mais segurança aos proprietários e incentivar a colocação de mais casas no mercado de arrendamento.

A proposta inclui também medidas de apoio destinadas a inquilinos em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa integra um conjunto de medidas para aumentar a oferta de habitação. Um estudo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana indica que existem cerca de 250 mil casas em bom estado que não estão disponíveis para venda ou arrendamento, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.