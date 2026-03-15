Portugueses já encaram com tranquilidade (sem filas) o aumento dos combustíveis

Os portugueses parecem estar a encarar com mais tranquilidade os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis. Ao contrário do que se verificava no passado, já não se formam filas nos postos de abastecimento antes de cada subida significativa.

A partir da meia-noite, o gasóleo simples vai passar a custar cerca de 1,90€ por litro, enquanto a gasolina atinge os 1,84€ por litro. Este é o segundo aumento em grande escala registado em apenas uma semana, consequência da instabilidade provocada pela guerra no Médio Oriente.

Especialistas afirmam que a adaptação dos consumidores a este cenário reflete a aceitação de que os preços vão continuar elevados, pelo menos a curto prazo.