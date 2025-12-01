Portugueses menos solidários com o Banco Alimentar: Recolha deste ano foi inferior

A campanha do Banco Alimentar Contra a Fome recolheu este fim de semana 2.150 toneladas de alimentos, menos 2,8% do que na campanha homóloga de 2024.

Apesar da ligeira quebra, a presidente Isabel Jonet destacou “a solidariedade dos portugueses” e agradeceu o trabalho dos 42 mil voluntários envolvidos.

Os alimentos serão distribuídos a partir da próxima semana por 2.500 instituições, chegando a cerca de 380 mil pessoas. As doações podem continuar até 7 de dezembro, através de vales nos supermercados ou da plataforma alimentestaideia.pt.