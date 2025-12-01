Sociedade

Portugueses menos solidários com o Banco Alimentar: Recolha deste ano foi inferior

A campanha do Banco Alimentar Contra a Fome recolheu este fim de semana 2.150 toneladas de alimentos, menos 2,8% do que na campanha homóloga de 2024.

Apesar da ligeira quebra, a presidente Isabel Jonet destacou “a solidariedade dos portugueses” e agradeceu o trabalho dos 42 mil voluntários envolvidos.

Os alimentos serão distribuídos a partir da próxima semana por 2.500 instituições, chegando a cerca de 380 mil pessoas. As doações podem continuar até 7 de dezembro, através de vales nos supermercados ou da plataforma alimentestaideia.pt.

Chuva forte para o final da tarde, avisa o IPMA que já colocou a região em aviso amarelo

O final da tarde desta segunda-feira feriado será marcada por chuva forte no Norte. O IPMA colocou Braga, Viana do Castelo e Porto sob aviso amarelo entre as 18h00 e as 21h00, devido à previsão de precipitação intensa.

O céu deverá tornar-se muito nublado a partir da tarde, com períodos de chuva que podem ser fortes no fim do dia. O vento, inicialmente fraco, irá aumentar, podendo atingir 40 km/h junto à faixa costeira.

Trofa inaugura Aldeia de Natal esta segunda-feira

A Aldeia de Natal da Trofa é inaugurada esta segunda-feira, 1 de dezembro, e volta a transformar os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro num cenário cheio de luz, cor e espírito festivo. O evento, de entrada gratuita, decorre até 31 de dezembro e promete encantar famílias e visitantes de todas as idades.

Entre os principais atrativos estão a Casa do Pai Natal, a Pista de Gelo, a Feira do Livro e o Mercadinho de Natal, onde os visitantes encontram artesanato e produtos locais ideais para presentes de última hora. O recinto conta também com várias diversões, como a Mini Roda e o Carrossel Francês, além de uma zona de street food e espaços decorados para fotografias em família.

O Comboio de Natal, o Presépio tradicional e a grande Árvore de Natal completam o ambiente mágico que marca esta quadra no concelho. Ao longo do mês, a programação inclui música, performances e o habitual “Pai Natal sobre Rodas”, que leva a festa a várias freguesias.

Marcelo Rebelo de Sousa admite estar triste com os números da pobreza

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse sentir frustração com os números da pobreza em Portugal, que continuam acima de dois milhões de pessoas. Entre as causas apontou crises internacionais, a pandemia de covid-19 e o envelhecimento da população.

Durante uma visita ao Banco Alimentar Contra a Fome, elogiou o trabalho da instituição e anunciou que será voluntário após terminar o mandato.

A campanha de recolha de alimentos envolve mais de 42 mil voluntários e decorre até 7 de dezembro, presencialmente e online. Quase 400 mil pessoas recebem apoio direto dos Bancos Alimentares.

Famalicão: Homem de 42 anos apanhado com ouro e relógios furtados

A GNR de Braga identificou e constituiu arguido um homem de 42 anos, suspeito de ter participado num assalto a uma casa em Sezures, Famalicão.

Segundo avança o Jornal de Notícias, a investigação começou após um furto numa residência em Esporões, Braga. As diligências realizadas pelos militares permitiram chegar rapidamente ao suspeito.

Já em Famalicão, durante uma busca à casa do homem e à sua viatura, a GNR recuperou diversos objetos furtados, entre eles relógios e várias peças em ouro e prata.

O processo foi entregue ao Tribunal Judicial de Braga, onde o arguido vai agora responder pelos factos.

Atenção ao calendário: Última prestação do IMI vence hoje

Os proprietários de imóveis com um IMI superior a 100 euros têm até ao final do dia de hoje para liquidar a última prestação do imposto. O pagamento é dividido automaticamente pela Autoridade Tributária em duas ou três prestações, consoante o valor total seja, respetivamente, entre 100 e 500 euros ou superior a 500 euros.

Assim, termina hoje o prazo para os contribuintes que pagam o IMI em maio e novembro, bem como para aqueles que seguem o plano de três prestações, maio, agosto e novembro.

A taxa do IMI é definida anualmente por cada autarquia, variando entre 0,3% e 0,45% no caso dos prédios urbanos, onde se incluem terrenos para construção. Já os prédios rústicos têm uma taxa fixa de 0,8%. O cálculo final é feito pela Autoridade Tributária com base no valor patrimonial dos imóveis.

Doces de Natal vão sair mais caros: A culpa é do preço dos ovos

Os consumidores podem esperar doces de Natal mais caros este ano, apesar da descida do preço da farinha e do açúcar. Segundo dados da DECO, o valor dos ovos registou desde janeiro um aumento de quase 32%.

No início de 2024, meia dúzia de ovos custava 1,61 euros, mas a 19 de novembro já atingia 2,12 euros, mantendo-se neste valor desde 22 de outubro. Esta subida contrasta com a tendência dos restantes ingredientes base da doçaria.

O açúcar branco desceu 7,14%, passando de 1,26 euros por quilo para 1,17 euros, embora tenha registado oscilações ao longo do ano. Já a farinha para bolos ficou 14,75% mais barata, descendo de 1,83 euros para 1,56 euros por quilo.

Com a escalada do preço dos ovos, espera-se que muitos dos tradicionais doces natalícios acabem por ficar mais caros para as famílias portuguesas.