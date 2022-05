Pousada de Saramagos: Homens levantaram o pau neste 1º de Maio

Na 32ª jornada da Liga Portugal Bwin, o Futebol Clube de Famalicão recebeu e venceu o Grupo Desportivo Estoril Praia, em partida disputada na noite desta sexta-feira.

O primeiro golo foi da equipa da casa, a poucos instantes o final da primeira parte. Marcou Adrián Marín.

Já no decorrer da segunda parte, os famalicenses alargaram a vantagem no marcador, conseguindo chegar ao 2 – 0. O segundo golo foi apontado por Heri ao minuto 67.

Sem que nada fizesse prever, o Estoril Praia respondeu no minuto seguinte com golo de Rui Fonte.

A poucos minutos do final do encontro, surgiu o quarto golo da partida, o terceiro do Famalicão.

A equipa de Rui Pedro Silva segue na principal competição do futebol português com 33 pontos. Na próxima jornada o adversário do Futebol Clube de Famalicão é a B Sad, num encontro marcado para as 20h15 do dia 9 de maio (segunda-feira).