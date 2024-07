O final de tarde deste sábado fica marcado por um alerta de incêndio, no mítico Café Guarda Sol, na marginal da Póvoa de Varzim.

O alerta para o fogo chegou às 19h50. Segundo o jornal Mais Semanário, a situação obrigou à interrupção do serviço, no entanto, tudo indica que este poderá ser retomado nas próximas horas, após os trabalhos de limpeza do espaço.

Não há informação de feridos neste incêndio que, ao que tudo indica, terá deflagrado na cozinha do café.