Póvoa de Varzim: Av dos Banhos cortada ao trânsito até setembro (mas só ao fim de semana)

Inspetores do SEF terão realizado buscas na academia de futebol de Riba d’Ave, por suspeitas de tráfico de seres humanos.

A informação está a ser avançada pelo jornal Expresso, dando conta que envolvido no processo também está o presidente da assembleia da Liga de Futebol, Mário Costa, por onde também terão passado as buscas.

Segundo a mesma fonte, Mário Costa, terá sido constituído arguido pelo Ministério Público. As suspeitas apontam para que o dirigente esteja envolvido em negócios ilegais com jovens futbebolistas provenientes do extremo-oriente e da América do Sul.