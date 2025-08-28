Póvoa de Varzim: Banhista agride e insulta nadadores, danifica material e desrespeita bandeira vermelha

Esta quarta-feira, pelas 16h50, a Praia do Carvalhido, na Póvoa de Varzim, registou uma ocorrência de desrespeito a nadadores salvadores. A vigilância encontrava-se ativa com a bandeira vermelha hasteada, devido à forte agitação marítima.

Um banhista, conhecido por apitar constantemente na praia, começou a usar o apito junto à zona de esplanada, causando alguma confusão entra as equipas que vigiavam o local e todos os que frequentavam a praia. Quando abordado para deixar de utilizar o apito, o homem respondeu de forma agressiva, insultou os nadadores e empurrou um deles. Atirou a prancha de salvamento para a areia e pontapeou-a repetidamente. Um outro nadador, de serviço numa área vizinha, interveio e afastou o agressor, com ajuda de outros banhistas.

O homem desrespeitou novamente a bandeira vermelha e entrou na água. Vários banhistas ligaram para as autoridades. No local estiveram presentes PSP, Polícia Municipal, Polícia Marítima, viatura 4×4 ANS Os Golfinhos e viatura 4×4 VW Amarok do Projeto Seawatch.

As forças policiais identificaram o agressor, recolheram testemunhos e registaram a ocorrência.