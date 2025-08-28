Região

Póvoa de Varzim: Banhista agride e insulta nadadores, danifica material e desrespeita bandeira vermelha

Esta quarta-feira, pelas 16h50, a Praia do Carvalhido, na Póvoa de Varzim, registou uma ocorrência de desrespeito a nadadores salvadores. A vigilância encontrava-se ativa com a bandeira vermelha hasteada, devido à forte agitação marítima.

Um banhista, conhecido por apitar constantemente na praia, começou a usar o apito junto à zona de esplanada, causando alguma confusão entra as equipas que vigiavam o local e todos os que frequentavam a praia. Quando abordado para deixar de utilizar o apito, o homem respondeu de forma agressiva, insultou os nadadores e empurrou um deles. Atirou a prancha de salvamento para a areia e pontapeou-a repetidamente. Um outro nadador, de serviço numa área vizinha, interveio e afastou o agressor, com ajuda de outros banhistas.

O homem desrespeitou novamente a bandeira vermelha e entrou na água. Vários banhistas ligaram para as autoridades. No local estiveram presentes PSP, Polícia Municipal, Polícia Marítima, viatura 4×4 ANS Os Golfinhos e viatura 4×4 VW Amarok do Projeto Seawatch.

As forças policiais identificaram o agressor, recolheram testemunhos e registaram a ocorrência.

Deixe um comentário

PJ detém jovem de 17 anos que violou menor de 15 num café em Barcelos

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve um jovem de 17 anos em Barcelos. O jovem é suspeito de ter cometido uma violação agravada contra uma menor de 15 anos, no passado dia 21 de agosto.

O crime terá ocorrido no interior de um café na cidade, para onde o suspeito atraiu a vítima. De acordo com a PJ, os dois jovens, ambos estrangeiros e de férias em Portugal, não se conheciam. Cruzaram-se pela primeira vez na feira semanal de Barcelos, onde o suspeito começou a seguir a vítima.

Quando a menor se dirigia às casas de banho públicas da feira, o suspeito abordou-a, sugerindo que fossem a um café para conversarem. Já no estabelecimento, o jovem terá forçado a vítima a entrar na casa de banho masculina, onde a obrigou a ter um ato sexual.

A denúncia dos factos foi inicialmente feita à Embaixada de França em Portugal. Com a colaboração da GNR, a PJ conseguiu identificar e localizar o suspeito. Após ser presente às autoridades judiciárias, foi-lhe aplicada uma medida de coação não detentiva, o que significa que não ficou em prisão preventiva.

Fenómeno fotografado em Vila do Conde: Ondas azuis fluorescentes

Na madrugada deste domingo, o mar de Vila do Conde ficou iluminado com um azul fluorescente. O momento foi registado por Bruno Costa, que fotografa o fenómeno desde 2020.

O fotógrafo explicou ao O MINHO, a quem cedeu as imagens, que os pescadores chamam a este efeito “ardência”. A ciência chama-lhe bioluminescência. Trata-se de uma luz produzida por organismos vivos, como alguns animais marinhos, fungos e até insetos, como os pirilampos.

A luz resulta da luciferina, uma substância que brilha quando entra em contacto com o oxigénio. Segundo os especialistas, esta característica existe em pouco mais de 1.500 espécies no planeta.

Homem procurado pelas autoridades espanholas é detido na região

Um homem português, de 50 anos, foi detido no distrito de Braga por ser alvo de um mandado das autoridades espanholas, que o procuravam por crimes de pornografia de menores.

Segundo a Polícia Judiciária, entre junho de 2020 e janeiro de 2021, o suspeito terá colocado câmaras nos quartos das vítimas, em Málaga, Espanha, recolhendo imagens íntimas que usava para consumo próprio e que chegou a partilhar numa rede social.

O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Guimarães, que ordenou a prisão preventiva enquanto decorre o processo de extradição.

GNR deteve em Vila do Conde dois homens que transportavam 300 mil euros numa mochila

A Guarda Nacional Republicana fiscalizou dois homens, de 20 e 58 anos, que seguiam numa viatura na EN13, em Vila do Conde, com 300 mil euros em dinheiro vivo.

Os suspeitos não apresentaram qualquer documento que justificasse a proveniência ou destino do numerário. Além do dinheiro, os guardas apreenderam um telemóvel.

O caso, relacionado com suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais, foi comunicado ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.

Fuga a operação STOP termina com dois mortos e três feridos graves na N14

Dois mortos e três feridos graves é o resultado de uma colisão entre três viaturas (duas ligeiras de passageiros e uma de mercadorias) ocorrida cerca das 04h30 desta sexta-feira, na Estrada Nacional 14, na Maia, Porto.

“Temos informação que uma viatura invadiu a faixa contrária originando uma colisão frontal”, afirmou fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP à Lusa.

Segundo o Correio da Manhã, uma das viaturas envolvidas estaria a fugir de uma operação STOP da GNR.

Proteção Civil envia nova SMS e reforça aviso: “Não use fogo”

A Proteção Civil avisou, através de SMS, que o risco de incêndio continua em nível extremo. Está proibido usar fogo, máquinas agrícolas ou circular em zonas rurais e florestais, devendo a população seguir as indicações das autoridades.

O Governo prolongou o estado de alerta até 13 de agosto, devido ao calor intenso e para evitar ignições. Também estão suspensas autorizações para queimas e uso de fogo de artifício.