Póvoa de Varzim: Cadela a afogar-se a 800 metros da costa é resgatada por tripulantes da Estação Salva-Vidas

Tripulantes da Estação Salva-Vidas da Póvoa de Varzim resgataram, este domingo, uma cadela que corria risco de afogamento.

O animal estava em dificuldades para sair da água, tendo sido localizado a 800 metros da costa.

A Sherry (nome da cadela) foi localizada entre a Praia do Esteiro e a Praia de Quião. Depois de retirada do mar foi levada para as instalações da Estação Salva-Vidas onde foi assistida até à chegada dos donos.

Fonte: O Minho