Póvoa de Varzim: Correntes fortes arrastam duas mulheres

Duas mulheres de nacionalidade checa foram resgatadas na tarde deste domingo, 29 de junho, na Praia do Leixão, na Póvoa de Varzim, após serem arrastadas por correntes fortes.

O alerta foi dado às 18h22 por um nadador-salvador, que rapidamente iniciou uma operação de salvamento com o apoio de colegas dos postos vizinhos e de um nadador-salvador que se encontrava fora de serviço.

As vítimas, ambas com 50 anos, foram retiradas da água em segurança e assistidas em terra por uma enfermeira do projeto de salvamento diferenciado e por militares do projeto Seawatch.

Apesar do susto, nenhuma das mulheres necessitou de ser levada ao hospital.