Póvoa de Varzim: Duas adolescentes salvas do mar na Praia da Lagoa

A autarquia de Vila Nova de Famalicão voltou a ser referenciada como um dos municípios do país com melhores índices de transparência na informação disponibilizada à população.

Os dados são do ‘ranking’ de Transparência da plataforma Dyntra que dá conta que o Município cumpriu 113 dos 139 critérios de avaliação, um índice de 81,29%, o melhor registo entre os municípios do Distrito de Braga. Famalicão tem também o 9º melhor registo a nível nacional, entre os 308 municípios portugueses.

Este resultado reflete a estratégia do executivo municipal com a implementação de práticas de governação abertas e transparentes, com o objetivo de promover uma democracia participativa e mais próxima dos cidadãos.

Destaque para a informação e atenção ao cidadão, em que o Município cumpre a totalidade dos critérios de avaliação, atingindo ainda os 100% nos índices de transparência económico-financeira, na transparência no ordenamento territorial, e na disponibilização de informação open data.

A Dyntra é uma organização independente que tem como propósito medir a informação pública dos governos, autoridades públicas, partidos políticos e representantes eleitos de uma forma transparente, aberta e colaborativa.

O Ranking de Transparência das cidades está disponível para consulta aqui.

A par do ranking da Dyntra, Famalicão foi também distinguido com a atribuição da Bandeira de Mérito Social, um reconhecimento atribuído pela Associação Nacional de Gerontologia Social que desde 2022 distingue as organizações que promovem o bem-estar e desenvolvimento social, de forma a reduzir a vulnerabilidade e a pobreza.

Esta distinção reconhece as boas práticas do Município de Famalicão na promoção de um envelhecimento ativo, graças ao papel da Rede de Academias Seniores de Famalicão, projeto que abrange as 49 comunidades de freguesias do concelho.