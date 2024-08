Póvoa de Varzim: Dupla é detida depois de ter ameaçado com martelo em roubo de produtos de limpeza

Paulo Cunha, Eurodeputado e atual Presidente da Distrital do PSD de Braga, além de Vice-presidente Nacional do partido, anunciou a sua recandidatura à presidência da Comissão Política Distrital do PSD. Esta decisão surge após uma consulta às estruturas social democratas no distrito de Braga e aos autarcas locais, e em resposta aos apelos dos militantes.

“Se por um lado considero que o trabalho de preparação para o futuro ciclo autárquico em curso reclama a minha atenção especial, não ignoro que o apoio ao governo em funções é vital para o sucesso das suas muito meritórias políticas públicas que estão a ser implementadas para bem de Portugal”, afirmou Paulo Cunha, sublinhando a importância de continuar a contribuir para o desenvolvimento local e nacional.

O famalicense destacou ainda a sua visão para o futuro do partido e da região: “Muito mais do que o que, todos nós, conseguimos nos últimos anos em resultados eleitorais, em mandatos e em representatividade nacional da nossa região, o que me move é o muito mais que poderemos fazer no futuro”.

As eleições estão agendadas para o dia 6 de setembro.