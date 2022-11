Póvoa de Varzim: Encontrado corpo de militar arrastada pelo mar durante a madrugada

Com o início do ciclo de Advento-Natal, a comunidade paroquial de Esmeriz propõe «Onde há amor, há um Presépio». O desafio convida os movimentos, grupos, delegados, entre outros, a manifestarem esse amor através da recriação de um presépio no seu lugar, na rua, num espaço exterior. Seja qual for o local, importa envolver as famílias e vizinhos, de modo a que fique à vista de todos. Esta é a hora, assinala o padre Nuno Vilas Boas, «assumindo a postura de ressuscitados, para sermos criativos na construção da fraternidade e do presépio. Só assim seremos família de Deus»

O pároco desta comunidade assinala, ainda, que se é importante preparar os espaços da nossa casa, «será ainda mais importante e necessário a preparação do nosso coração. Fazer do nosso coração a casa onde Deus quer chegar, bater à porta e haver alguém que Lhe abra a porta do coração».