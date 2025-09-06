Póvoa de Varzim: Estacionamento já pode ser pago com app de telemóvel e MBway

Já é possível pagar o estacionamento à superfície nos espaços públicos tarifados da Póvoa de Varzim através do telemóvel. A Câmara Municipal anunciou o lançamento da aplicação MOBi Póvoa de Varzim, disponível para iOS e Android.

Além do pagamento de estacionamento, a app permite localizar arruamentos e parques tarifados, usar a função “drive to”, aceder a informações da rede UNIR e consultar contactos de táxis.

Paralelamente, passa também a ser possível efetuar pagamentos com MBWay nos parcómetros da cidade.