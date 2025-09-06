Região

Póvoa de Varzim: Estacionamento já pode ser pago com app de telemóvel e MBway

Já é possível pagar o estacionamento à superfície nos espaços públicos tarifados da Póvoa de Varzim através do telemóvel. A Câmara Municipal anunciou o lançamento da aplicação MOBi Póvoa de Varzim, disponível para iOS e Android.

Além do pagamento de estacionamento, a app permite localizar arruamentos e parques tarifados, usar a função “drive to”, aceder a informações da rede UNIR e consultar contactos de táxis.

Paralelamente, passa também a ser possível efetuar pagamentos com MBWay nos parcómetros da cidade.

Leonardo tem 18 anos e está desaparecido desde a manhã desta sexta-feira

Leonardo, de 18 anos, encontra-se desaparecido desde ontem desta sexta-feira, avança o jornal digital O Minho. A última vez que foi avistado, seguia a pé pela Estrada Nacional 103, no trajeto entre Barcelos e Viana do Castelo.

O jovem mede cerca de 1,80 metros, estava vestido de preto e poderá estar desorientado.

Quem disponha de qualquer dado que ajude a localizar Leonardo deve contactar o posto da GNR de Barcelos, através do número 253 830 180.

Fonte / Imagem: O Minho

Correntes arrastam jovem de 13 anos no mar da Póvoa de Varzim

Uma jovem de 13 anos foi resgatada esta sexta-feira, 5 de setembro, na Praia do Leixão, na Póvoa de Varzim, após ter sido arrastada pelas correntes.

O alerta foi dado às 13h26 por um nadador-salvador, que rapidamente iniciou o salvamento, com o apoio das equipas de praias vizinhas. A vítima, residente na Póvoa de Varzim, encontrava-se consciente, mas chegou a submergir em alguns momentos durante o resgate.

No areal, foi assistida de imediato pela equipa de salvamento diferenciado da ANS Os Golfinhos e posteriormente avaliada por uma enfermeira. Após estabilização, foi transportada pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim para a Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

Na ocorrência estiveram ainda envolvidos a viatura Seawatch da Póvoa de Varzim e a Polícia Marítima.

Chuva forte para este sábado e domingo: Região em aviso amarelo

Os distritos de Braga e Viana do Castelo vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, entre as 21h00 de sábado e as 06h00 de domingo, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A mudança do tempo deve-se à passagem de uma frente fria associada a uma depressão a noroeste da Península Ibérica. Estão previstos períodos de chuva, por vezes intensa, sobretudo no litoral Norte e Centro.

O IPMA alerta ainda para temperaturas mínimas e máximas abaixo do normal para a época e prevê mais precipitação até meio da próxima semana.

Santo Tirso: Torneio de homenagem a jovem que se dedicou ao ténis

A ARS – Associação Recreativa de Sequeirô e a ARTE – Além Rio Ténis Escola promovem o Troféu Francisco Costa, nos dias 13 e 14 de setembro. Esta iniciativa, de homenagem ao malogrado tenista, falecido a 2024, tem o apoio da sua família e terá lugar no Parque Sara Moreira, em Santo Tirso.

Para além da homenagem, o troféu tem um caráter solidário para apoiar a associação Dar Asas à Vida, instituição dedicada a transformar a vida de crianças e jovens em risco.

A prova conta com várias tenistas de renome nacional e a cerimónia de entrega de prémios terá a presença de João Sousa, o português mais titulado de sempre.

Francisco Costa, falecido aos 24 anos num trágico acidente no Porto, foi fundador da ARTE e sempre manifestou uma grande dedicação ao ténis, dentro e fora do court.

Deputados do PS preocupados com crise têxtil no Vale do Ave que pode afetar centenas de trabalhadores

Os deputados socialistas eleitos por Braga manifestaram, esta terça-feira, a sua preocupação com a crise que afeta o setor têxtil no Vale do Ave. A posição surge após as notícias e anúncios de despedimentos em empresas da região, com impacto em concelhos como Guimarães, Vizela, Famalicão e Santo Tirso.

Em comunicado enviado à redação, os deputados socialistas na Assembleia da República entendem «ser urgente» que o Governo avance «com medidas concretas para proteger os trabalhadores e apoiar as empresas, evitando que esta crise tenha efeitos irreversíveis na região».

O grupo parlamentar questionou o Governo sobre os apoios imediatos aos trabalhadores afetados, os instrumentos específicos de apoio às empresas da região e as medidas estruturais necessárias para reforçar a modernização e a resiliência do setor têxtil

José Pedro é de Guimarães e está desaparecido desde sábado

Um jovem de Guimarães está desaparecido desde o final da tarde de sábado, em Cinfães do Douro, distrito de Viseu. Trata-se de José Pedro, da freguesia de Corvite e músico da Banda Musical das Caldas das Taipas.

A última vez que foi visto foi por volta das 19h, a conduzir um Mercedes Classe E preto, com a matrícula 85-LM-43.

A família, em desespero, pede a quem saiba de alguma informação que entre de imediato em contacto com as autoridades.