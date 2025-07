Póvoa de Varzim: Família de Famalicão resgatada do mar na Aguçadoura

Famalicão: Novo volume do Boletim Cultural é dedicado aos 50 Anos do 25 de Abril

Na próxima sexta-feira, dia 4 de julho, às 18 horas, no Museu Bernardino Machado, será apresentada a nova edição do Boletim Cultural. Este volume, o n.º 5, da VI série, do ano de 2024, aborda as comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril de 1974.

Esta edição conta com contributos de duas dezenas de autores, com destaque para a parte de investigação, com três artigos científicos em torno de temas como o Estado Novo, os acontecimentos do período de 1974 a 1976 e o 25 de Abril de 1974 em Famalicão, com sugestões bibliográficas sobre o tema. Referência para o trabalho de Joaquim Forte sobre “Perspectiva 1974-1976. Um jornal na Revolução”, em torno do jornal “Perspetiva”, Joanense, que teve 18 edições em papel, publicadas entre julho de 1974 a junho de 1976.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, destaca a singularidade desta publicação dedicada a «um marco fundamental da nossa história contemporânea, cujos ecos continuam a moldar o presente e a projetar o futuro em Portugal». Na opinião do edil, «este Boletim Cultural é, assim, mais do que um registo do passado, é um convite à participação ativa na vida cultural e cívica da comunidade (…) É uma viagem pelas raízes que nos formam e pelos valores que nos guiam» comenta.

Na nota editorial, assinada pelo vereador da Cultura, Pedro Oliveira, esta edição é «totalmente direcionada para a Revolução de Abril de 1974 e as Comemorações Municipais dos 50 Anos do 25 de Abril (…) perpetua muito do que foi feito ao longo do ano e deixa nos também, muitos testemunhos de importantes protagonistas dos acontecimentos de Abril de 1974 da nossa comunidade».

A primeira parte da publicação é composta por artigos de opinião da autoria dos membros da Comissão de Honra das Comemorações Municipais dos 50 Anos do 25 de Abril, seguindo-se uma secção com um apanhado das iniciativas desenvolvidas ao longo do último ano no concelho, no âmbito da efeméride. A terceira, e última parte, é dedicada à investigação.

A apresentação do novo volume inclui um momento cultural – “As Portas que Abril abriu” – com declamação de António Sousa e acompanhamento de Carlos Carneiro na guitarra clássica, a par de um momento poético com Miguel Abreu.

Recorde-se que o Boletim Cultural de Famalicão é uma das publicações mais antigas do género em Portugal, tendo sido lançado pela primeira vez em 1980. As dezenas de volumes já publicados contam com contributos científicos que aprofundam o conhecimento sobre Vila Nova de Famalicão, dando enfâse a assuntos em torno da sua história, do seu património e das suas gentes, contendo valiosos contributos em questões sociais e políticas do nosso tempo.