Praça / Mercado de Famalicão celebra o S. Martinho com oferta de castanhas

A Praça / Mercado de Famalicão vai celebrar o São Martinho com todos os visitantes, numa iniciativa cheia de sabor e tradição. Na próxima terça-feira, dia 11 de novembro, o mercado vai oferecer castanhas assadas, num claro apelo para que a população venha viver o espírito desta data típica de outono.

Entre o aroma das castanhas e o ambiente animado, o convite é simples: fazer compras na Praça, saborear uma castanha e celebrar o São Martinho.

Wine Fest estreia-se em Famalicão com muitos visitantes no primeiro dia do evento

Famalicão brindou ontem à abertura da primeira edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest, que decorre até domingo na Praça D. Maria II. O evento, organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense, atraiu milhares de visitantes logo no primeiro dia, confirmando o entusiasmo à volta desta nova festa dedicada ao vinho.

O festival reúne 22 produtores nacionais, com destaque para os de Famalicão e da Região dos Vinhos Verdes, distribuídos por 18 stands. O espaço inclui também food trucks, produtos regionais e zonas de convívio.

A entrada é gratuita, bastando adquirir o copo oficial para participar nas provas.

Este sábado o programa inclui uma mesa-redonda na Fundação Cupertino de Miranda, às 16h30, dedicada ao setor vitivinícola, um showcooking às 19h00 no recinto do evento e a Noite Quinta das Pirâmides com DJ, que promete animar o público até mais tarde.

Famalicão: Parque de Estacionamento junto à CESPU entra em obras e vai ter mais lugares

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão dá início esta segunda-feira, 10 de novembro, à requalificação do parque de estacionamento da Estação Rodoviária. A empreitada, orçada em 200 mil euros, será realizada em duas fases, permitindo a utilização parcial do espaço durante as obras.

O projeto prevê o aumento da capacidade do parque de 76 para 99 lugares, incluindo zonas reservadas a pessoas com mobilidade condicionada, motociclos, bicicletas e trotinetes.

A intervenção vai ainda melhorar a rede de iluminação pública e a drenagem de águas pluviais, num investimento que visa reforçar as condições de estacionamento, acessibilidade e mobilidade junto a um dos principais pontos de transporte urbano do concelho.

No âmbito dos trabalhos, serão abatidas quatro árvores que apresentam problemas fitossanitários. O prazo de execução é de 120 dias.

Famalicão: Equipa de futsal vence e consolida sexta posição

Na noite desta sexta-feira, o FC Famalicão venceu, 4-3, o Ferreira do Zêzere na oitava jornada da Liga Placard Futsal.

Num bom jogo de futsal e sempre com os famalicenses na frente do marcador, os adeptos presentes no Pavilhão Municipal das Lameiras vivenciaram muitas emoções. Risi, com um bis, acaba por ser a figura do encontro. Ruizinho e Nathan Minatti também marcaram pela equipa de Kitó Ferreira que, ao intervalo já vencia, por 3-1.

Com mais três pontos, o Famalicão passa a somar 11, consolida o sexto lugar e consegue a primeira vitória em casa esta época que é de estreia no principal campeonato nacional.

Na próxima jornada, o Famalicão visita o SL Benfica.

Foto arquivo

 

Famalicão: Câmara Municipal distinguida com selo de “Qualidade Exemplar da Água»

O Município de VN Famalicão vai receber o selo de “Qualidade exemplar da água para consumo humano”, atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Conforme consta de um comunicado da entidade, desta quinta-feira, este selo distingue 72 entidades gestoras do setor da água, as quais abrangem 50,9% da população.

Os selos serão entregues em cerimónia relativa à atribuição de “Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos”, integrada no ENEG 2025 – Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, no dia 18 de novembro, às 17h30, no Europarte, em Santa Maria da Feira. O ENEG – 2025 é uma organização da Associação Portuguesa de Distribuição e Dren​agem de Águas (APDA).

A atribuição desta distinção é uma iniciativa da ERSAR, criada em 2009, que pretende evidenciar as entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de água que, no último ano de avaliação regulatória, «tenham assegurado uma qualidade exemplar da água para consumo humano«. Para a atribuição dos selos foi verificado, entre outros aspetos, o cumprimento de todos os critérios previstos no respetivo regulamento.

Ainda segundo o comunicado – que pode ser consultado em https://www.ersar.pt/ – às 72 entidades gestoras a quem foi atribuído um selo, será entregue um certificado e o direito de usar essa imagem identificativa da qualidade do serviço prestado aos utilizadores.

 

Famalicão: “A Tasca do Mateus”, teatro para ver em Requião

Em Requião, na noite deste sábado, há Teatro N`Aldeia, com a peça “A Tasca do Mateus”, pelo grupo Greculeme. Uma comédia encenada por Juca Carvalho. Está marcada para as 21h30, no pavilhão multiusos de Requião, com entrada livre.

Uma iniciativa que tem o apoio da Junta de Freguesia de Requião.

O “Teatro N’Aldeia” está a percorrer o concelho de Vila Nova de Famalicão, levando a magia do teatro amador às freguesias do concelho. A iniciativa é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, desde 2015, e conta com as Juntas de Freguesia e associações culturais como principais parceiros.

Famalicão: Mostra Comunitário de Pousada de Saramagos é este sábado

A Mostra Comunitária da freguesia de Pousada de Saramagos decorre este sábado, no Largo José da Silva Freitas. O certame abre às 10 horas e encerra depois da atuação de Pedro Fernandes, marcada para as 22h45.

O programa da mostra da comunidade pousadense contempla várias atividades, entre as quais a gala de reconhecimento de mérito e excelência escolar e a celebração do aniversário da freguesia, momentos marcados para a noite deste dia.

Confira o programa

10h00 | Abertura da Mostra Comunitária com a Fanfarra do CNE 0026 e o hastear das bandeiras.
12h00 | Serviço de Almoço e Take Away (Comissão de Festa de Santa Apolónia)
14h30 | Atividade da Escola Básica
15h00 | Trail Kids – Organizado pela ARPO e ADOSA
15h45 | Demonstração de Alex Ryu Jitsu
16h30 | Entrega de prémios do Trail Kids
19h00 | Missa Campal (dependente das condições climatéricas)
20h00 | Jantar (assegurado pela Comissão de Festa de Santa Apolónia)
21h30 | Gala de Reconhecimento de Mérito e Excelência Escolar
22h30 | Bolo e champanhe de aniversário da freguesia
22h45 | Atuação de Pedro Fernandes