Praga de moscas invade país de norte a sul

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o distrito de Braga, Porto e Viana do Castelo em aviso amarelo, devido à previsão do mau tempo

Segundo os técnicos, nas próximas horas estão previstos períodos de chuva forte, que podem ser acompanhados de trovoada e rajadas de vento até 85 km’s/hora.

O aviso fica em vigor até, pelo menos, à próxima sexta-feira.