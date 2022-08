Praia da Lagoa na Póvoa de Varzim interditada a banhos

Na sua página de internet, a Autoridade Marítima Nacional explica que “após ter recebido a informação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a desaconselhar a ida a banhos na praia da Lagoa, foram dadas instruções para que fosse hasteada a bandeira vermelha e colocados os avisos nos acessos” àquela praia no distrito do Porto.

No distrito do Porto, estão também interditadas a banhos, desde terça-feira, as praias de Canide Norte, Madalena Sul, Valadares Norte e Valadares Sul, todas no concelho de Vila Nova de Gaia.

Já na quarta-feira, também em Gaia, foi interditada a praia de Salgueiros, estando a câmara municipal a “aguardar os resultados de novas análises para poder reabrir as praias”, disse à Lusa fonte daquela autarquia.

Segundo a referida fonte, “a precipitação intensa ocorrida na madrugada do dia 16 provocou o arrastamento de matéria orgânica nas zonas urbanas de proximidade marítima, com elevada concentração de pessoas e afluência turística, e influenciaram os resultados da monitorização da qualidade da água balnear em algumas praias, realizada na manhã desse mesmo dia”.

Mais a sul, no distrito de Aveiro, estão interditadas a banhos, desde quinta-feira, também pela deteção de valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, as praias da Baía, Rua 37, Frente Azul, Paramos, Seca e Silvalde, no concelho de Espinho.