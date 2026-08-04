A Autoridade Marítima Nacional (AMN) registou 17 vítimas mortais, 868 salvamentos e 1.606 ações de primeiros-socorros nas praias portuguesas entre 1 de maio e 31 de julho, balanço divulgado esta terça-feira.

Segundo a AMN, 12 das mortes resultaram de afogamento e cinco de doença súbita. A maioria dos acidentes mortais ocorreu em praias não vigiadas ou fora da época balnear, enquanto apenas três foram registados em praias vigiadas.

Perante estes números, a Autoridade Marítima Nacional volta a apelar à utilização de praias vigiadas, ao cumprimento da sinalização e das indicações dos nadadores-salvadores. Recomenda ainda uma vigilância permanente das crianças, evitar comportamentos de risco e, em caso de emergência, ligar imediatamente para o 112 ou alertar o nadador-salvador.