A Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave já se pronunciou sobre as agressões ocorridas na unidade de Vila Nova de Famalicão, na madrugada desta terça-feira.

Em comunicado, o CHMA refere que um dos seus profissionais ficou com “ferimentos de alguma gravidade”, condenando veemente o comportamento do grupo com cerca de 10 elementos que invadiu a unidade hospitalar.

Na mesma comunicação, a administração promete estar a trabalhar para agir judicialmente contra os agressores.