Prazo para validar faturas termina esta segunda-feira

Termina já amanhã, segunda-feira, 2 de março, o prazo para validar as faturas referentes ao IRS de 2025. Quem ainda não confirmou as despesas no Portal das Finanças deve fazê-lo quanto antes, para garantir que todas as deduções são devidamente consideradas.

A validação pode ser feita de forma simples através da aplicação e-Fatura, disponível para Android e iOS. A app permite classificar as faturas pendentes nas respetivas categorias e, em muitos casos, validar várias ao mesmo tempo, desde que sejam do mesmo emitente ou surjam na mesma página.

Desta forma, o processo torna-se mais rápido e prático, evitando esquecimentos de última hora.

Recorde-se que, este ano, o prazo foi excecionalmente prolongado até 2 de março, em vez da habitual data de 28 de fevereiro. Num e-mail enviado aos contribuintes, a Autoridade Tributária e Aduaneira confirma que “está a decorrer até dia 2 de março o prazo para validar as faturas relativas a 2025”.