Os agrupamentos de escolas estão a alertar os alunos e os encarregados de educação para um pré-aviso de greve no dia 2 de outubro, próxima sexta-feira, apresentado pelos trabalhadores das carreiras gerais da administração pública e, também, no dia 6 de outubro, terça-feira, depois do feriado, para o pessoal docente.

A realização destas greves poderá provocar constrangimentos no normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino, nomeadamente ao nível do funcionamento das atividades letivas e dos serviços.

Os encarregados de educação devem acompanhar as informações que venham a ser divulgadas pelos respetivos estabelecimentos de ensino, designadamente nos dias da greve.