Preço do gasóleo aumenta na próxima semana, gasolina mantém-se

Famalicão: Estacionamento e trânsito com restrições durante o Carnaval
A Câmara Municipal de Famalicão informa que, devido às celebrações da Noite de Carnaval, hoje, 16 de fevereiro, e amanhã, 17 de fevereiro, estão em vigor várias alterações ao trânsito e estacionamento em diferentes ruas da cidade.
Entre as 19h00 de hoje e as 06h00 de amanhã, o trânsito está proibido nas ruas Adolfo Casais Monteiro, Padre António Carvalho Guimarães, Padre Benjamim Salgado, Luís Barroso, Alameda Luís de Camões, D. Fernando II, D. Pedro V, José Gomes de Matos, José Azevedo Meneses e Rua do Ferrador.
Já entre as 20h00 de hoje e as 06h00 de amanhã, o corte de trânsito abrange também a Alameda José António Costa Araújo, Rua Lourenço da Silva Oliveira, Rua Capitão Manuel Carvalho, Rua João Faria dos Guimarães, Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio de Araújo e Rua Barão da Trovisqueira.
O estacionamento está proibido, desde as 07h00 de ontem até às 06h00 de amanhã, nas ruas Padre Benjamim Salgado, Luís Barroso, Júlio de Araújo e no parque em frente à Escola Luís de Camões.
Hoje, entre as 09h00 e as 20h00, o trânsito estará condicionado, exceto para moradores, nas ruas Luís Barroso, Alameda Luís de Camões, D. Fernando II, D. Pedro V e José Gomes de Matos.
O Parque de Estacionamento D. Maria II encontra-se igualmente encerrado desde as 15h00 de hoje até às 06h00 de amanhã.
Chuva fraca nas previsões para o Carnaval de Famalicão
O carnaval de Famalicão deste ano deverá ficar marcado por períodos de chuva fraca, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
A previsão disponível indica que a chuva se deve intensificar ao longo deste domingo e durante parte do dia de segunda-feira, no entanto, no período da noite de segunda e madrugada de terça-feira deverão registar-se apenas aguaceiros fracos.
A festa faz-se no centro de Famalicão em vários pontos, alguns deles, com infraestruturas que abrigam da chuva.
Preço da gasolina aumenta na próxima semana, gasóleo mantém-se
A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o preço da gasolina deverá aumentar 1 cêntimo por litro, já o do gasóleo mantém-se inalterado.
É oficial: Parlamento aprova proibição de redes sociais a menores de 16 anos
A Assembleia da República deu hoje luz verde, na generalidade, a uma proposta do PSD que pretende impor restrições ao uso de redes sociais por menores de 16 anos.
A iniciativa recebeu apoio de PSD, PS, PAN e JPP, enquanto Chega e Iniciativa Liberal votaram contra. CDS-PP, PCP, Livre, Bloco de Esquerda e o deputado socialista Miguel Costa Matos abstiveram-se. O diploma segue agora para análise e alterações em comissão parlamentar.
O texto prevê que só jovens com 16 ou mais anos possam criar contas em plataformas como Instagram, TikTok ou Facebook. Entre os 13 e os 16 anos, o acesso só poderá acontecer mediante autorização parental devidamente confirmada.
Alfa para Lisboa encontra-se suspenso devido ao mau tempo
A circulação de comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte, entre Porto e Lisboa, encontra-se suspensa devido ao mau tempo, anunciou a CP – Comboios de Portugal.
Mantêm-se apenas alguns serviços regionais, como entre Entroncamento e Soure, Coimbra–Aveiro–Porto e Tomar–Lisboa.
O mau tempo afeta também outras linhas, incluindo a Beira Baixa, Beira Alta, Cascais, Douro, Oeste e os Urbanos de Coimbra, com suspensões e perturbações em vários troços, como a Linha do Douro entre Régua e Pocinho e partes das linhas da Beira Baixa e do Vouga.
A CP recomenda que os passageiros consultem os horários atualizados no site oficial antes de se deslocarem às estações.
Solidariedade: Famalicense organiza recolha de bens para animais das zonas mais afetadas pelo mau tempo
O famalicense Paulo Lopes vai deslocar-se, no próximo fim de semana, às zonas mais afetadas pelo mau tempo na região Centro do país, com o objetivo de prestar apoio aos animais atingidos pelo mau tempo.
Através das redes sociais, Paulo Lopes lançou um apelo à solidariedade da comunidade, sublinhando que “todas as vidas contam” e que este é o momento de fazer a diferença. A iniciativa pretende recolher bens essenciais para cães e gatos que ficaram em situação de maior vulnerabilidade.
Entre os donativos mais necessários estão patê, ração júnior e ração para adulto, bem como mantas e comedouros.
Os contributos podem ser entregues até sexta-feira, 13 de fevereiro, na Rua Alberto Sampaio, edifício Vilalta n.º 127 – loja 1 (Marbel – Florista), em Calendário, Vila Nova de Famalicão, entre as 9h e as 21h.
Os interessados podem ainda obter mais informações ou articular a entrega através dos contactos 969371169, 919268119 e 915070333.